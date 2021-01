„Linas Agro Group“  valdomuose paukštynuose Latvijoje įdarbino robotus 

Bendrovės nuotr.

Žemės ūkio ir maisto produktų gamybos bendrovės „Linas Agro Group“ valdomose paukštininkystės įmonėse „Putnu fabrika Kekava“ Latvijoje įdiegta robotizuota produktų svėrimo ir pakavimo linija bei šaldytos paukštienos blokų krovimo ant palečių robotas.

Investicijos į gamybos linijų modernizavimą siekia daugiau nei 300.000 Eur, skaičiuojama, jog ši investicija bendrovei atsipirks per ateinančius 3 metus.

Kaip išplatintame pranešime skelbia bendrovė, „Putnu fabrika Kekava“ naujųjų robotizuotų sistemų diegimas buvo užbaigtas pernai gruodį, šiuo metu vykdomi paskutiniai technologijų testavimo darbai. Pilnu pajėgumu sunkių šaldytos paukštienos blokų krovimo ant palečių robotas pradės dirbti vasario mėnesį, o robotizuota svėrimo-pakavimo linija – kovo pradžioje.

„Modernių technologijų diegimas – neišvengiamas maisto pramonės įmonėse, kurios siekia plėtros ir nori išlikti efektyvios bei tvarios ypač konkurencingoje Europos rinkoje“, – sako Andrius Pranckevičius, AB „Putnu fabrika Ķekava“ valdybos pirmininkas.

Jo teigimu, įgyvendinti modernizacijos projektai padės vienu šūviu nušauti tris zuikius: padidinti gamybos efektyvumą, produktų saugumą ir iš dalies išspręsti darbo jėgos trūkumą.

Pakeis darbuotojus

Robotizuota pakavimo-svėrimo sistema atliks itin didelio preciziškumo reikalaujančias paukštienos produktų svėrimo ir pakavimo funkcijas. Taip bus užtikrinta, kad pakuotėse būtų vienodas gaminio svoris – tai ypač aktualu gaminant produktų partijas prekybos centrams, pageidaujantiems, kad būtų tiekiamos vienodo svorio produktų pakuotės, kurioms būtų galima taikyti vienodą kainą. Be to, ši moderni automatizuota sistema padės užtikrinti dar didesnį produkcijos biologinį saugumą, nes visas pakavimo procesas bus atliekamas be žmogaus kontakto. Kasdien robotizuota pakavimo-svėrimo linija galės supakuoti iki 15 tonų paukštienos produktų ir pakeis 6 darbuotojus.

Dar 2 analogiškas robotizuotas svėrimo ir pakavimo linijas įmonėje planuojama įdiegti pasibaigus koronaviruso pandemijai.

Kitas paukštininkystės įmonėje „įdarbintas“ robotas atliks daug fizinių jėgų reikalaujančius šaldytos paukštienos blokų krovimo ir pakavimo darbus, kuriuos lig šiol atlikdavo 8 darbuotojai. Per vieną darbo dieną ši galinga roboto ranka galės supakuoti ant palečių iki 30 t produkcijos.

Naujieji robotai, pasak A. Pranckevičiaus, padės iš dalies išspręsti ir darbo jėgos trūkumo problemą.

„Mūsų paukštininkystės įmonėje, įsikūrusioje Kekavos seniūnijoje, turinčioje vos daugiau nei 5.000 gyventojų, dirba apie 820 darbuotojų. Kvalifikuotų darbuotojų trūkumas mums jau daugelį metų yra tapęs viena opiausių problemų ir nemenku iššūkiu. Įmonėje įdarbinti robotai iš žmonių darbo neatims, atvirkščiai – naujosios technologijos sumažins sunkaus darbo krūvį, o žmonių kompetencijas galėsime pritaikyti tose srityse, kur robotai kol kas dar bejėgiai,“ – įsitikinęs A. Pranckevičius.

AB „Linas Agro Group“ valdo keturis paukštynus Latvijoje: AS „Putnu fabrika Kekava“, SIA „Lielzeltini“, SIA „Broileks“ ir SIA „Cerova“. Paukštynų grupės konsoliduotos pajamos 2019–2020 finansiniais metais siekė 74 mln. Eur, veiklos pelnas sudarė 2,9 mln. Eur.

Visos AB „Linas Agro Group“ konsoliduotos pajamos praėjusių metų birželio 30 d. pasibaigusiais 2019-2020 finansiniais 2019–2020 metais siekė 658 mln. Eur.

Kaip VŽ jau rašė, grupė per tris 2020-2021 finansinių metų mėnesius gavo 239 mln. Eur pajamų – 60% daugiau nei per tą patį ankstesnių finansinių mėn. laikotarpį, o bendrovės grynasis pelnas padidėjo nuo 0,6 iki 3,9 mln. Eur.