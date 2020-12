Kauno LEZ prisijungė virš 400 privačių žemės sklypų 

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Ilgiau nei du dešimtmečius trukęs žemės paėmimo Kauno laisvajai ekonominei zonai (LEZ) plėsti procesas baigtas — į virš 500 ha LEZ teritoriją pateko daugiau nei 400 privačių žemės sklypų ar jų dalių.

Per pirmuosius 10 metų (2000–2010 m.) žemės paėmimą visuomenės poreikiams Kauno LEZ teritorijoje vykdė Kauno apskrities viršininkai. Per tą laikotarpį buvo paimta kiek daugiau nei 60 ha teritorijos. Nuo 2010 m liepos 1 d. žemės paėmimą visuomenės poreikiams pradėjusi vykdyti Nacionalinė žemės tarnyba šį procesą paspartino – paimti 278 žemės sklypai. Vien per 2020 metų antrąjį pusmetį – 61,5 ha.

Šiuo metu Kauno LEZ teritorijoje veikia 35 Lietuvos ir užsienio kapitalo įmonės, kurios sukūrė 5.300 darbo vietų ir sugeneravo 0,31% Lietuvos bendrojo vidaus produkto. Į teritoriją pritraukta 680 mln. Eur tiesioginių investicijų, iš jų – 70%. sudaro užsienio investicijos.

Nacionalinė žemės tarnyba informuoja, kad kaip visos LEZ teritorijos žemės patikėtinė, ji toliau rengs sklypų formavimo-pertvarkymo projektus, kurių tikslas – iš nekompaktiškų ir neracionalių ribų sklypų suformuoti investuotojams patrauklius žemės sklypus, pakeisti jų paskirtį, sudaryti valstybinės žemės nuomos sutartis su Kauno LEZ valdymo bendrove.

2011 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Vyriausybė patvirtino dabartinės Kauno LEZ teritorijos ribas ir plotą: Kauno rajone Kauno LEZ teritorijos plotas sudaro 458,69 ha, Kaišiadorių rajone, greta Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės, – 75 ha. Į LEZ teritoriją pateko ir apie 50 ha buvusios sovietų raketinės bazės teritorijos.