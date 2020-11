„Grigeo Klaipėda“ pradėjo naujų nuotekų tinklų statybos darbus  

Algimanto Kalvaičio nuotr.

Žaliavą gofruotam kartonui gaminanti „Grigeo Klaipėda“ lapkričio 23 d. pradėjo naujų nuotekų tinklų įrengimo darbus, kurie leistų vykdyti pirminį nuotekų valymą Dumpiuose. Šis projektas itin reikšmingas, kadangi jo įgyvendinimas padės spręsti ne tik pastaruoju metu mieste suaktyvėjusią nemalonių kvapų problemą, bet ir leis stabilizuoti šiuo metu „Grigeo Klaipėdos“ nuotekų valymu besirūpinančio „Klaipėdos vandens“ apkrovas.

Kaip pranešime spaudai pabrėžia Tomas Eikinas, „Grigeo Klaipėdos“ generalinis direktorius, nuotekų tinklų statybos sprendimai, numatyti techniniame projekte, yra suderinti su visomis atsakingomis institucijomis, o statybos leidimą išdavė Klaipėdos rajono savivaldybės administracija.

Pagal patvirtintą techninį projektą yra numatyta nutiesti naują nuotekų transportavimo trasą ir sujungti Dumpius su „Klaipėdos vandens“ nuotekų valykla. Savo ruožtu „Grigeo Klaipėda“, įgyvendinusi projektą, neturės jokios fizinės galimybės po pirminio valymo proceso savo nuotekų išleisti į gamtinę aplinką, mat galutiniam išvalymui jos keliaus į „Klaipėdos vandens“ valymo įrenginius.

Šiuo metu jau atliekami rangos sutartyje numatyti I etapo darbai: nuotekų transportavimo trasos tiesimas nuo „Klaipėdos vandens“ teritorijos ribos iki Dumpių teritorijos ribos. Toliau numatyti II etapo darbai, kurie bus vykdomi ne anksčiau kaip 2021 m. sausio mėnesį ir tik gavus reikiamus leidimus. Paskutiniojo etapo darbų vykdymo startas planuojamas kitų metų vasarį.

Tam, kad įrenginiai Dumpiuose galėtų pradėti pilnai veikti, dar teks pasirūpinti ir veiklos įteisinimu Taršos integruotos prevencijos kontrolės (TIPK) leidime bei sudaryti ilgalaikę nuotekų tvarkymo sutartį su „Klaipėdos vandeniu“. Taip pat reikia gauti Klaipėdos apygardos prokuratūros leidimą vykdyti statybos darbus, kurių metu nauja nuotekų linija būtų sujungta su Dumpiuose esančiais nuotekų valymo įrenginiais.

„Labai tikimės adekvataus bei proporcingo teisėsaugos institucijų požiūrio į situaciją, kadangi turi būti panaikintas bendrovei šiuo metu Klaipėdos apylinkės teismo nustatytas veiklos apribojimas – draudimas valyti gamybos procese susidariusias nuotekas Dumpiuose. Šiuo metu turime visus reikiamus suderinimus, būtinus statybų pradžiai. Tad tikimės, kad gavę trūkstamus leidimus ir atlikę statybos darbus, o taip pat pripažinus valymo įrenginius tinkamais naudoti, pradėti jais naudotis galėsime nelaukiant tyrimo pabaigos“, – situaciją apibendrina T. Eikinas.

Įgyvendinus šį projektą, Dumpiuose esančiais valymo įrenginiais biologiškai išvalytos nuotekos, atitinkančios Nuotekų tvarkymo reglamente leistinos taršos reikalavimus, pagal sudarytą sutartį bus perduotos į „Klaipėdos vandens“ nuotekų sistemą galutiniam išvalymui.

Metų pradžioje paaiškėjo, kad „Grigeo Klaipėda“ leido nevalytas nuotekas į Kuršių marias. Prokurorai pradėjo ikiteisminį tyrimą, įtarimai pareikšti įmonei ir septyniems fiziniams asmenims.

Per devynis 2020 m. mėnesius „Grigeo“ įmonių grupė pasiekė 97,0 mln. Eur konsoliduotą pardavimo apyvartą – 9,2 mln. Eur, arba 9%, mažiau nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu. Per „Nasdaq“ biržą pateiktoje ataskaitoje nurodoma, kad „Grigeo“ grupė uždirbo 9,1 mln. Eur pelno prieš apmokestinimą, tai yra 2,5 mln. Eur, arba 21,5%, mažiau nei per tą patį 2019 m. laikotarpį.