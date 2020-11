„Brolis Semiconductors“ išsprendė Anglijoje kilusią problemą 

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Prietaisus gynybos ir saugumo pramonei visam pasauliui gaminanti lietuvių įmonė „Brolis Semiconductors“ susidūrė su sunkumais, kai Jungtinės Karalystės bankas dėl specifinės įmonės veiklos ir nerezidentų akcininkų pareiškė uždarantis jų sąskaitą. „Luminor“ atidarė įmonei sąskaitą ir taip išsprendė veiklos užsienyje tęstinumo klausimą.

Puslaidininkinių technologijų srityje veikianti UAB „Brolis Semiconductors“, siekdama praplėsti pardavimų geografiją ir įsitvirtinti Vakarų rinkose, Jungtinėje Karalystėje 2015 m. įregistravo antrinę įmonę „Brolis Photonics Solutions“. Bendrovė gamina puslaidininkinius optoelektroninius prietaisus NATO šalių gynybos ir saugumo pramonei, pavyzdžiui, naktinio matymo, termozivualinio stebėjimo sistemas, infraraudonųjų spindulių lazerius.

„Mūsų įmonės veikla susijusi su gynybos pramone, tad bankai tai vertina kaip rizikingą verslą. Jungtinėje Karalystėje registruotos įmonės vadovai ir akcininkai gyvena Lietuvoje ir nėra šalies rezidentai, todėl bankai kratosi tokių klientų, nes jiems tampa sudėtinga užtikrinti visas rizikos valdymo procedūras. Daugelis įmonių, kurios dirba gynybos pramonėje ir nėra pačios didžiausios šio verslo atstovės, susiduria su tokiomis problemomis. Be banko sąskaitos įmonė negali išmokėti atlyginimų, gauti įplaukų ir apskritai vykdyti veiklos, todėl pradėjome ieškoti banko Lietuvoje. Pasirinkome „Luminor“, kuris mums pasiūlė geriausias sąlygas, be to, šiame banke jau turėjome ir mūsų Lietuvoje registruotos įmonės sąskaitą“, – pranešime spaudai cituojama Laima Juknevičiūtė,UAB „Brolis Semiconductors“ vykdomoji direktorė.

„Brolis Semiconductors“ kuria ir gamina naujos kartos produktus gynybos sektoriui, kurie yra išskirtiniai savo technologijos, funkcionalumo ir ergonomikos prasme. Be to, svarbiausi prietaisų gamybos ir testavimo procesai vyksta vienoje vietoje – Vilniuje įsikūrusioje laboratorijoje, todėl įmonė kontroliuoja visą procesą nuo gaminio kūrimo koncepcijos iki galutiniam vartotojui pagaminto produkto ir taip užtikrina aukščiausią prietaisų kokybę.

„Kai įmonė kreipėsi į mus dėl kilusių problemų, susitikome, susipažinome su bendrovės veikla, akcininkais ir viduje apsvarstę priėmėme sprendimą atidaryti sąskaitą taip pat ir „Brolis Semiconductors“ antrinei įmonei „Brolis Photonics Solutions“, kuri yra registruota Jungtinėje Karalystėje. Mes vertiname, kad tai gerai žinoma ir stiprią reputaciją visame pasaulyje turinti įmonė, taigi mes džiaugiamės galėdami prisidėti prie jos sėkmės ir augimo globalioje rinkoje“, – pabrėžia Vytis Žegužauskas,„Luminor“ Verslo klientų skyriaus vadovas

UAB „Brolis Semiconductors“, kurios pardavimo pajamos pernai sudarė 5,9 mln. Eur akcininkas — UAB “Brolis Defence Group”. Pastaroji turi septynis akcininkus — šešis juridinius ir vieną fizinį asmenį.

“Brolis semiconductors” dirba 29 žmonės, vidutinis atlyginimas bendrovėje rugsėjo mėnesį viršijo 2.670 Eur.