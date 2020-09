Pandemija formuoja naujus įpročius gyvūnų maisto rinkoje 

Bendrovės nuotr.

Maisto gyvūnams gamintoja „Mars Lietuva“, praėjusiais metais investavusi 0,4 mln. Eur į produkcijos, skirtos elektroninei prekybai, pakavimo liniją, šiemet sparčiai didina gamybos apimtis šiame segmente. Bendrovės teigimu, segmento augimas atspindi COVID-19 nulemtus esminius pokyčius pasauliniame maisto augintiniams sektoriuje – posūkis į elektroninę erdvę yra ne tik neišvengiamas, bet ir ilgalaikis.

2019 m. antrąjį pusmetį UAB „Mars Lietuva“ per 4 savaičių bendrovės gamybos ciklą prekybai internetu supakuodavo vidutiniškai po 400 tonų produkcijos. Šiemet pirmąjį pusmetį šis rodiklis užkopė iki 700 tonų, tai yra, elektroninei prekybai pakuojamos produkcijos kiekis per gamybos ciklą minimu laikotarpiu išaugo 75%. Iš viso per gamybos ciklą gamykloje pagaminama vidutiniškai 6.500 tonų produkcijos.

„Kad mūsų pasirinkta nauja gamybinės veiklos kryptis pasiteisino, matėme jau praėjusiais metais, kai tik pradėjome produkciją pakuoti įvairioms pasaulinėms interneto platformoms. Šiemet stipriname pajėgumus šioje srityje. Mūsų pastangos atsiperka ir dėl to, kad pandemijos nulemti saviizoliacijos, socialinės distancijos reikalavimai daugelyje rinkų paskatino žmones skirti daugiau dėmesio ištikimiausiems palydovams – keturkojams augintiniams“, – pranešime spaudai cituojama Aušra Žemaitienė, „Mars Lietuva“ generalinė direktorė.

Remiantis rinkos tyrimų bendrovės „Nielsen“ duomenimis, nuo šių metų pradžios iki liepos mėnesio, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, maisto augintiniams pardavimai Lietuvoje išaugo beveik 8%. Visose Baltijos šalyse pardavimai išaugo 6,8%. Kačių maisto pardavimai minimu laikotarpiu augo beveik 10%, šunų maisto – 2%.

Nauja pandemijos realybė lėmė, kad 30% vartotojų visame pasaulyje produktus augintiniams perka internetu.

Gargžduose įsikūrusios „Mars Lietuva“ pagrindinės eksporto rinkos – ES šalys, taip pat Šveicarija, Norvegija, Turkija, Ukraina, Australija, Tailandas. Bendrovė eksportuoja 99% produkcijos. Bendrovės pardavimų apimtis pernai, palyginti su ankstesniais metais, augo 2,8% iki 171,2 mln. Eur.