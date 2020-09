Įdarbinę saulę nesustoja – kuria planus sutaupyti dar daugiau energijos

Sausus pusryčius, sūrius ir saldžius užkandžius gaminančiai įmonei rasti kelią į tvaresnį energijos vartojimą padėjo atliktas energijos vartojimo auditas. Saulės panaudojimas buvo tik pirmasis žingsnis energijos taupymo kelyje. Dabar UAB „Naujasis Nevėžis”, didžiąją dalį savo produkcijos ženklinanti "Oho!" prekiniu ženklu, kuria planus, kaip gamybos metu išsiskiriančius, didelius, šilumos kiekius įdarbinti karšto vandens ir šilumos gamybai.

Iš saulės tikisi 10 proc. reikalingos elektros energijos

Siekiant mažinti iš įprastinių energijos šaltinių gaunamos energijos vartojimą, įmonė pradėjo domėtis saulės elektrinės įrengimu. Rinktis atsinaujinančius energijos išteklius skatina ir valstybė – paramą gavusios įmonės saulės jėgaines įsirengia skirdamos tik mažą dalį savo lėšų. Siekdama paramos, UAB „Naujasis Nevėžis” privalėjo įsivertinti savo poreikius ir galimybes, todėl įmonėje buvo atliktas energijos vartojimo auditas.

„Atliktas auditas atvėrė kelią įmonės tvarumo tikslams įgyvendinti. Gavome išvadas, kad kai kurie energijos taupymo įrengimai dėl lokacijos negali būti naudojami, o visi likusieji išnaudoti maksimaliai. Buvo pasiūlyta tai, ko ir tikėjomės – įsirengti saulės elektrinę. Sudalyvavome konkurse paramai gauti, vėliau atlikome pastatų ekspertizę dėl saulės modulių montavimo ant stogo. Gavus išvadą, kad nei vienas iš esamų pastatų stogų nėra tinkamas, pasirinkome antžemines konstrukcijas ir saulės jėgainę įrengėme ant žemės”, – apie sėkmingai įgyvendintą projektą pasakoja UAB „Naujasis Nevėžis” vyr. inžinierius, darbų saugos ir sveikatos tarnybos specialistas R. Mažeiva.

Per 6 mėn. nuo veikimo pradžios, saulės elektrinė pagamino 270 tūkst kWh elektros energijos – tokį kiekį įmonė įprastai suvartoja per pusę mėnesio. Tikimasi, kad per metus saulės elektrinė pagamins apie 10 proc. įmonei reikalingos elektros energijos, o tai leistų sumažinti produkcijos gamybos kaštus. Įmonė skaičiuoja, kad investicijos į saulės jėgainę atsipirks per 5 metus.

Nuo to laiko, kai įmonėms buvo leista pačioms rinktis nepriklausomus elektros energijos tiekėjus, įmonė „Naujasis Nevėžis” ieškojo, kas galėtų pasiūlyti įmonės lūkesčius ir poreikius atitinkančias sąlygas. Buvo labai svarbu, kad elektros tiekėjas užtikrintų žaliosios energijos tiekimą bei suteiktų „žalios” energijos sertifikatą.

Įdarbinus saulę, sekė pokyčiai įmonės viduje

UAB „Naujasis Nevėžis” stengiasi visais prieinamais būdais taupyti įvairias energijos rūšis, todėl diegia naujoves tam, kad sumažintų elektros energijos sunaudojimą gamyboje ir sandėliavimo patalpose. Prieš kurį laiką senus šviestuvus pakeitė į tvaresnius LED technologijos produktus. Kartu įdiegė ir judesio daviklius, kurie užtikrina efektyvų apšvietimo valdymą ir padeda dar labiau taupyti.

„Pastatų langus apklijavome saulės šviesą ir šilumą atspindinčia plėvele. Šis sprendimas leidžia efektyviau naudoti kondicionavimo sistemos resursus, nes vasaros metu didelė dalis išlaidų, skirtų patalpų vėsinimui, panaudojama šilumos skvarbai per stiklą sumažinti. Vasarą saulės karštis sugrįžta atgal į lauką ir patalpos neprikaista, o žiemą šilumą, besiskverbiančią pro stiklą laukan, plėvelė atspindi atgal į patalpą, taip taupydama išlaidas šildymui”, – paaiškina R. Mažeiva.

Šiuo metu įmonės specialistai ieško sprendimų, kaip efektyviai panaudoti produktų gamybos metu išsiskiriančius didelius šilumos kiekius. Planuose yra įsigyti specialią filtravimo įrangą, kuri atskirtų drėgmę, dulkes ir riebalų garus. Tai leistų gamybos metu susidarančią perteklinę šilumą panaudoti pakartotinai, pavyzdžiui, karštam vandeniui ruošti.

„Kartais visai nereikia didelių investicijų, norint pamatyti teigiamus pokyčius. Tam tikri energijos vartojimo įpročiai ar įmonėse įdiegti paprasti sprendimai leidžia sutaupyti lėšų ir prisidėti prie gamtos tausojimo. Atsakingas vartojimas leidžia išlikti konkurencingiems rinkoje, kartu skatina vartotojų pasitikėjimą prekės ženklu“, – apibendrina vyr. inžinierius, darbų saugos ir sveikatos tarnybos specialistas R. Mažeiva.