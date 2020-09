Verslas vis aktyviau renkasi saulės energetikos sprendimus

Praėjusiais metais Europos Komisija paskelbė „Žaliąjį kursą“, kuriame Europai keliamas tikslas iki 2050 m. tapti klimatui neutraliu žemynu. Šis siekis pereiti prie atsinaujinančia energetika ir tvariais sprendimais grįstos ekonomikos palies praktiškai visus sektorius. Verslo įmonės Europoje ir Lietuvoje vis aktyviau renkasi ir domisi energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, naudojimu savo veikloje. Europos Sąjunga taip pat skatina verslą tapti žalios energijos vartotojais. Kokios galimybės Lietuvos verslui atsiveria ir kodėl dabar geriausias metas pradėti naudoti žalią energiją?

Saulės energija – pakilime

Remiantis „Bloomberg New Energy Finance” duomenimis, 2019 m. instaliuotų saulės energijos projektų galia pasaulyje išaugo 119 GW, o tai sudarė beveik pusę naujų energetikos projektų galios. Per pastarąjį dešimtmetį instaliuotų saulės jėgainių galia Europos Sąjungos šalyse taip pat ženkliai augo. Lyginant su kitomis atsinaujinančios energetikos technologijomis, saulės parkų įrengimas užtrunka sąlyginai nedaug laiko, technologijos kokybė per paskutinius metus sparčiai augo, o kaštai – mažėjo.

Lietuva – ne išimtis, šalyje veikiančių saulės jėgainių bendra galia viršija 100 MW, o remiantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos (VERT) duomenimis, elektrą gaminančių vartotojų skaičius per pastaruosius metus išaugo tris kartus.

nuotrauka::1 right

Ilgametę patirtį vystant atsinaujinančios energetikos projektus sukaupusios įmonių grupės „Green Genius” saulės energetikos verslo vadovo Simono Šileikio teigimu, pastaruoju metu jaučiamas vis didesnis verslo organizacijų susidomėjimas galimybėmis tapti atsinaujinančią elektrą gaminančiais vartotojais. „Įsirengti saulės elektrinę apsimoka finansiškai – elektros energija iš saulės yra pigesnė, taip galima sumažinti sąskaitas už elektros energiją ir sutaupyti. Tačiau yra papildomi argumentai, kaip neigiamo poveikio aplinkai mažinimas ir klimato kaitos padarinių stabdymas pasirinkus veikloje naudoti švarią žalią energiją. Šie veiksniai tampa vis svarbesni augant klientų, partnerių ir visuomenės keliamiems lūkesčiams verslui. Todėl organizacijos ieško būdų, kaip sutaupyti, o kartu ir rodyti socialinės atsakomybės pavyzdį”, – komentuoja jis.

Visgi nepanaudotas atsinaujinančios energetikos potencialas Lietuvoje vis dar yra didelis. S. Šileikio teigimu, nors Lietuvoje jau yra įdiegta apie 100 MW galios saulės elektrinių, tačiau atsižvelgiant į esamą energetikos infrastruktūrą, šiuo metu saulės projektų potencialas siekia ne mažiau 500 MW, didelė jo dalis – dar neišnaudota galimybė verslo organizacijoms tapti žalios energijos vartotojais.

nuotrauka::2

Paskatinimas verslui naudoti saulės energiją

Investicijų į saulės elektrinę atsipirkimas įmonei priklauso nuo individualaus elektros energijos vartojimo pobūdžio, techninių galimybių įsirengti saulės elektrinę ir kitų parametrų, kuriuos gali padėti įvertinti tokias paslaugas teikiančios specializuotos atsinaujinančios energetikos bendrovės.

„Saulės elektrinės atsipirkimas priklauso ir nuo įrangos kokybės. Kuo ji kokybiškesnė, tuo didesnis elektrinės efektyvumas. Renkantis tiekėją ir įrangos gamintoją labai svarbu ir garantiniai įsipareigojimai. Investicijos į saulės elektrinę yra ilgalaikės, tad svarbu pasirinkti partnerius, kurie vykdys garantinius įsipareigojimus 10 ir daugiau metų”, – sako S. Šileikis. Jis priduria, kad sukaupusi ilgametę saulės projektų vystymo patirtį užsienyje „Green Genius” bendradarbiauja tik su didžiausiais pasaulyje saulės elektrinių įrangos gamintojais, galinčiais užtikrinti aukščiausios kokybės įrangą.

Šiuo metu verslo organizacijos taip pat gali pasinaudoti Europos Sąjungos paramos programomis, skatinančiomis tapti atsinaujinančios energijos vartotojais. Ši parama gali reikšmingai sumažinti projektui reikalingas investicijas.

Pavyzdžiui, pagal Lietuvos verslo paramos agentūros (LVPA) paramos programą „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“, galima gauti paramą, kuri padengia nuo 40 iki 60 proc. saulės jėgainės investicijų priklausomai nuo bendrovės dydžio. Šia parama siekiama sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse didinant atsinaujinančios energijos gamybą ir vartojimą. Rugpjūčio mėn. pagal pastarąją programą paramą gavo 78 Lietuvos pramonės įmonės, kurioms skirta daugiau kaip 10 mln. eurų įvairiems atsinaujinančios energetikos projektams (saulės elektrinėms, biokuro katilams, biodujų jėgainėms ir kt.).

Kitos verslo organizacijos turi galimybę pasinaudoti Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) parama, kuri gali padengti apie 30 proc. investicijų į saulės elektrinę vertės. Įmonės gali pasirinkti – statyti jėgainę ant savo pastato, sklype ar pasinaudoti naujomis nutolusių jėgainių galimybėmis.

nuotrauka::3

Nutolusios saulės jėgainės – patraukli alternatyva

Nuo praėjusių metų rudens Lietuvoje įsigaliojo nauja teisinė bazė, sudariusi galimybę Lietuvoje esantiems fiziniams ir juridiniams asmenims naudoti atsinaujinančią energiją iš geografiškai nutolusių jėgainių. Tai reiškia, kad žalią energiją galima naudoti ir be nuosavos įprastai tam reikalingos infrastruktūros – stogo ar žemės sklypo, kur būtų įrengtos saulės jėgainės.

Anot, S. Šileikio, Lietuvos įstatyminė bazė šiuo klausimu viena moderniausių ir inovatyviausių Europoje ir tai atveria puikias galimybes įsigyti ar išsinuomoti nutolusias saulės jėgaines ne tik daugiabučių gyventojams, bet ir įmonėms.

„Verslui nereikia sukti galvos dėl saulės elektrinės įrengimo savo objektuose – daryti tai patiems ar ieškoti partnerių. Nutolusių saulės jėgainių vystytojai užtikrina sklandų saulės parko veikimą, priežiūrą ir administravimą. Kadangi mūsų bendrovė teikia tiek nutolusių jėgainių, tiek ir įrangos pardavimo bei jėgainių įrengimo paslaugas verslui, matome tendenciją, kad įmonės jau dabar aktyviai domisi ir nutolusių jėgainių teikiamomis naudomis”, – komentuoja „Green Genius” atstovas.

„Green Genius” saulės energetikos verslo vadovas Simonas Šileikis.