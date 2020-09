Pramonės produkcijos kainos per metus sumažėjo 8,7%

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos rugpjūtį, palyginti su 2019 m. rugpjūčiu, sumažėjo 8,7%, o palyginti su šių metų liepa – beveik nepasikeitė.

Be naftos produktų, pramonės produkcijos kainos per metus sumažėjo 2,8%, o per mėnesį – padidėjo 0,2%, pranešė Statistikos departamentas.

Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus sumažėjo 6,7%, neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 2,8%, o per mėnesį – atitinkamai, padidėjo 0,5%, neįskaitant rafinuotų naftos produktų – tiek pat.

Užsienyje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus smuko 10%, neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 2,8%, per mėnesį sumažėjo 0,4%, neįskaitant rafinuotų naftos produktų – beveik nepasikeitė.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.