Vokietijos Sindelfingeno mieste šią savaitę atidaryta nauja „Daimler“ gamykla, kuri vadinama ateities gamykla. „Factory 56“ aprūpinta naujausiomis technologijomis ir yra neutrali klimatui.

„Naujus modelius – nuo kompaktiškų automobilių iki visureigių, nuo įprastų iki hibridinių ar elektrinių pavarų – į serijinę gamybą galima integruoti vos per kelias dienas“, – rašoma bendrovės pranešime.

Jame teigiama, kad „Factory 56“ įkūnija „Mercedes-Benz“ gamybos ateitį ir nustato naujus standartus automobilių pramonei.

Gamyboje naudojamos itin modernios „Pramonė 4.0“ programos – pradedant išmaniaisiais įrenginiais ir baigiant didelių duomenų algoritmais. Skaitmeninės gamybos technologijos buvo įdiegtos visur. Be to, „Factory 56“ yra visiškai be popieriaus: darbuotojams aktualūs transporto priemonės duomenys linijoje rodomi realiu laiku, naudojant skaitmeninius prietaisus ir ekranus. Tai leis sutaupyti apie 10 tonų popieriaus per metus.

Mašinos ir gamybos įranga yra sujungtos visoje gamykloje, dauguma jų naudojasi daiktų internetu. Ir šis ryšys tęsiasi ir už fabriko ribų, visoje vertės grandinėje.

„Skaitmeninės technologijos, tokios kaip virtualioji ar papildytoji realybė, jau buvo naudojamos kuriant ir planuojant „Factory 56“, – rašoma pranešime.

Visa tai leis darbo našumą, palyginti su įprastinė gamyba, padidinti maždaug 25%.

Į šią gamyklą investuota 730 mln. Eur iš viso Sindelfingene investicijos sudarys apie 2,1 mlrd. Eur.

Gamykla yra neutrali klimatui – tai reiškia, kaip nurodo „dw.com“, kad šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo į atmosferą lygis praktiškai neutralizuoja modernios technologijos ir sodinamas miškas.

Ant gamyklos stogo yra 12.000 fotovoltinių modulių – sistema leidžia patenkinti apie 30% metinio energijos poreikio.

Kiek tik įmanoma buvo stengiamasi patenkinti darbuotojų pageidavimus. Pavyzdžiui, internetinėje apklausoje gamybos darbuotojų iš anksto teirautasi, kurioje pamainoje, kurioje srityje ir su kokiais kolegomis jie norėtų dirbti. Buvo patenkinta daugiau nei 85% pareikštų norų. Gamykloje dirba 35.000 žmonių.

Naujame fabrike planuojama gaminti visus pagrindinius „Mercedes“ modelius, ne tik S klasės, taip pat „Maybach“ bei „EQS“ elektromobilius.

„Factory 56“ suprojektuota taip, kad prireikus į gamybos procesą būtų galima integruoti bet kurį kitą modelį – nuo kompaktiškų automobilių iki visureigių.