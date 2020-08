Vokiečių trejų metų trukmės eksperimentas: ar pakeis žmogų 1.200 Eur išmoka 

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Tyrėjai Vokietijoje nori išsiaiškinti, ar žmonės keičiasi į gerąją pusę, jei jiems 3 metus kas mėnesį bus duodama po 1.200 Eur. Savanorių, norinčių dalyvauti unikaliame eksperimente, paieškos svetainė, startavusi antradienį, per pirmąją valandą sulaukė 20.000 paraiškų.

Bus atrinkta 120 laimingųjų, kuriems eksperimento organizatoriai trejus metus mokės į rankas po 1.200 Eur per mėnesį be jokių įsipareigojimų. Eksperimente gali dalyvauti visi suaugę Vokietijos gyventojai, nepriklausomai nuo pajamų, išsilavinimo ar so ...