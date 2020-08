Augant gamybos apimtims „Volfas Engelman“ ketina investuoti į plėtrą

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

AB „Volfas Engelman“ 2020-uosius įpusėjo fiksuodama 14,9%, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, išaugusius pardavimus. Bendrovės pajamos didėjo 13,3%, o daugiausia jas augino 52% ūgtelėjęs eksportas.

„Auganti gamybos apimtis lemia poreikį plėsti įmonės gamybos pajėgumus. Tam investicijas planuojame jau artimiausiu metu“, – sako Marius Horbačauskas, „Volfas Engelman“ generalinis direktorius.

Pardavimus bendrovė didino ne tik Rusijoje, kur „Volfo Engelman“ prekės ženklas vartotojams gerai pažįstamas, bet ir tokiose šalyse kaip Pietų Korėja, Kinija ir Japonija.

„Šiose rinkose matome daug potencialo, todėl planuojame ir toliau jose aktyviai vykdyti plėtrą. Kartu nuolat žvalgomės naujų eksporto krypčių“, – išplatintame pranešime sako M. Horbačauskas.

Anot M. Horbačausko, eksportas šiuo metu sudaro maždaug 18% visų bendrovės pardavimų. O didžiausia rinka yra Rusija, kurioje „Volfas Engelman“, bendrovės duomenimis, yra pirmajame trejetuke tarp visų importuojamų alaus prekės ženklų.

Prie sėkmingo augimo pirmą šių metų pusmetį, anot M. Horbačausko, prisidėjo ir augantis vartotojų ratas Lietuvoje. Nors nealkoholinių gėrimų segmentas pirmą šių metų pusmetį Lietuvoje neaugo, „Volfas Engelman“ pardavimai mūsų šalies rinkoje didėjo 10%.

Iš viso per pirmą šių metų pusmetį „Volfas Engelman“ pagamino 60,4 mln. litrų alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų – 14,9% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Per visus praėjusius metus Kaune įsikūręs bravoras iš viso pagamino 107,6 mln. litrų visų kategorijų gėrimų.

Generalinis direktorius pabrėžia, kad ir pavasarį per šalyje įvestą karantiną „Volfas Engelman“ gamyklos darbas vyko sklandžiai. Bendrovė taip pat investavo apie 100.000 Eur į papildomas produkcijos saugos priemones – nuo balandžio visų į skardines pilstomų „Volfas Engelman“ produktų pakuočių viršus uždengiamas folija. Taip skardinės viršus apsaugomas nuo aplinkoje esančių bakterijų ir virusų ar žmonių prisilietimų.

„Pirmo pusmečio rezultatai nuteikia optimistiškai, tačiau 2020-ųjų antroje pusėje iššūkių netrūks: tiek dėl nuo lapkričio įsigaliojančių alaus taros ribojimų, tiek dėl gresiančios antros COVID-19 bangos ir neramumų kitose rinkose. Tačiau galimiems sunkumams ruošiamės iš anksto ir tikimės juos suvaldyti sėkmingai“, – teigia M. Horbačauskas.

Bendrovė „Volfas Engelman“ priklauso Suomijos „Olvi“ įmonių grupei. 2019 m. bendrovės pajamos siekė 49,3 mln. Eur, bendrovė turi 264 darbuotojus.