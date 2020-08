COVID-19 poveikis ES aprangos sektoriui: gamyba susitraukė 30% 

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Aprangos ir tekstilės sektoriaus apyvarta Europoje, 2019 m. siekusi 162 mlrd. Eur, dėl COVID-19 poveikio 2020 m. sumažės 50 mlrd. Eur, – prognozuoja Europos aprangos ir tekstilės organizacija EURATEX. Pagrindinėse eksporto kryptyse mažėjantis vartojimas automatiškai mažina ir verslo pajamas mūsų šalyje.

Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonės didžiąją dalį savo produkcijos (iki 80%) eksportuoja. Dauguma eksportuojamos produkcijos parduodama Europoje, koncentruojantis į vos kelias šalis – Vokietiją, Švediją, Jungtinę Karalystę, Daniją, Norvegiją ir kt. Naujų rinkų paieška ir verslo diversifikacija vyksta lėtai ir sunkiai.

Vokietijoje, vienoje svarbiausių eksporto krypčių, vartojimo apimtis šiuo metu žymiai sumažėjusi. Šios šalies prekybininkai pardavimų atsigavimą prognozuoja ne anksčiau nei metų pabaigoje.

„COVID-19 pandemija negailestingai smogė Europos aprangos ir tekstilės pramonės konkurencingumui ir Lietuvos gamintojams. Atsižvelgiant į tai, trumpalaikiu laikotarpiu įmonėms turi būti suteikta skubi parama, siekiant išsilaikyti artimiausius 6 mėnesius“, – pranešime spaudai cituojamas Kęstutis Daukšys, Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos (LATIA) prezidentas.

Anot jo, asociacija palankiai vertina pagalbos priemones pasibaigus karantinui, ypač, – iki 6 mėnesių trukmės subsidijas. Tačiau, siekiant išlaikyti darbo vietas, teikiama parama, ypač penktą ir šeštą mėnesį, galėtų būti didesnė. Be to, nepakankami ir eksporto garantijų dydžiai, per mažai remiamos įmonės, kurios turi daugiau nei 250 darbuotojų.

Eksportu užsiimančios aprangos ir tekstilės įmonės, LATIA narės, į dabartinę situaciją reaguoja nevienodai, bet sutaria dėl nerimą keliančios situacijos ir veiklos diversifikavimo svarbos.

„Mūsų srities, vidutinio ir prabangaus segmento mados rinkoje, gamyba ir, atitinkamai, užsakymai susitraukė keturis kartus. Labiausiai paveikta Anglija, po to – Prancūzija, Švedija. Kai padėtis nestabili, vieni elgiasi santūriai, daug negamina. Kiti – rizikuoja, gamina daugiau ir tikisi laimėti didesnį rinkos kąsnį“, – sako Vidas Butkus, AB „Kauno Baltija“.

„Kauno Baltija“ pradėjo gaminti darbo ir medicinos drabužius, pasirūpino tokio tipo gamybos sertifikavimu.

„Mūsų specifika – laisvalaikio apranga, o šioje srityje nėra stebimas paklausos ir atitinkamai gamybos mažėjimas. Dirbame Europoje, istoriškai mūsų rinka buvo Skandinavija, tačiau paskutinį pusmetį daugiausiai eksportuojame į Vokietiją. Atsiranda ir pavienių užsakymų egzotiškose šalyse, tačiau daugiausiai orientuojamės į Europos tiekimo grandinę“, – teigia Audronė Pocienė, UAB „Omniteksas“ valdybos pirmininkė.

Bendrovės pardavimai dėl pandemijos smuktelėjo palyginti nedaug. Pirmojo pusmečio pajamos, išankstiniais duomenimis, sumenko maždaug 20%.

„Vasarą aprangos rinkoje tradiciškai ypač daug užsakymų. Būtent taip yra ir šiemet. Per karantiną nepasikeitė nei mūsų darbo apimtys, nei pajamos. Nesinaudojome ir jokia valstybės pagalba. Esant sudėtingesnei situacijai, truputį reikia galvą pasukti ieškant klientų bei galimybių ir viskas išsisprendžia. Patirtis rodo, kad svarbu gaminti skirtingą produkciją. Jeigu vienos rūšies paklausa sumažėja, tuomet kitos rūšies lieka stabili. Veiklos diversifikacija priduoda daug stabilumo. Jeigu rudenį pasikartos pandemija, bus prastai. Šį kartą karantinas ilgai netruko, kol įgyvendinome užsakymus, ir praėjo“, – svarsto Vladimiras Ivlijevas, UAB „Tuma“ direktorius.