„Levi Strauss“ pardavimai mažėjo 62%, atleis 15% darbuotojų

JAV džinsų gamintojas „Levi Strauss“ praneša atsisakantis 700 darbuotojų — 15% visos darbo jėgos. Bendrovei skaudžiai kirto koronaviruso pandemija – praėjusį ketvirtį „Levi Strauss“ pardavimai mažėjo 62%, o ateitis taip pat išlieka miglota.

Chipas Berghas, bendrovės generalinis direktorius, teigia, kad nors, šalims laisvinant apsaugos nuo viruso priemones, pirkėjai grįžta į parduotuves, rimto pandemijos poveikio pardavimams tikimasi iki pat šių metų galo.

„Levi Strauss“ pastaraisiais metais savo pardavimus augino, tačiau pandemija ir dėl jos paskelbti ribojimai šią tendenciją pakeitė – vartotojai pradėjo mažiau išlaidauti drabužiams, o ypač – kelnėms.

Kaip rašo BBC, per paskutinį ketvirtį, pasibaigusį gegužės 24 d., bendrovė patyrė 264 mln. USD nuostolių, palyginus su 29 mln. USD pelnu praėjusiais metais. „Levi Strauss“ pajamos, ankstesniais metais tuo pačiu periodu siekusios 1,3mlrd. USD, šiemet sumenko iki 498 mln. USD.

Tiesa, C. Berghas teigia, kad situacija taisosi – 90% bendrovės valdomų parduotuvių jau dirba, pardavimai čia geresni nei tikėtasi, be to pastebimas internetinės prekybos augimas.

„Levi Strauss“ tiki, kad sumažinus darbuotojų skaičių bendrovė galės sutaupyti apie 100 mln. USD, kurie padės jai susitvarkyti su pandemijos keliamais iššūkiais. 15.800 darbuotojų turinti bendrovė teigia, kad galutinio plano, kokie darbuotojai bus atleidžiami, dar nėra parengta.