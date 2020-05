„Grigeo“ grupė ketvirčio pelną augino 24%

Per tris 2020 m. mėnesius „Grigeo“ įmonių grupė, kurią sudaro AB „Grigeo“, UAB „Grigeo Packaging“, UAB „Grigeo Baltwood“, AB „Grigeo Klaipėda“, AT „Mena Pak“, UAB „Grigeo Recycling“ bei SIA „Grigeo Recycling“, pasiekė 36,2 mln. Eur konsoliduotą pardavimo apyvartą — 0,9 mln. Eur arba 2,5% mažiau nei per 2019 m. pirmąjį ketvirtį.