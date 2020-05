Verslą ragina paslaugas ir produkciją siūlyti per viešųjų pirkimų elektroninį katalogą 

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija ragina verslą aktyviau naudotis CPO LT elektroniniu katalogu, kur galima greitai ir paprastai pasiūlyti savo paslaugas, darbus ir produkciją viešajam sektoriui.

„Šis katalogas veikia elektroninės parduotuvės principu, o į daugelį elektroninio katalogo modulių nauji įvairių prekių, paslaugų bei rangos darbų tiekėjai gali būti įtraukti bet kuriuo metu. Tokios galimybės tiekėjams sudaromos vis dažniau naudojant ypač lankstų dinaminės pirkimų sistemos būdą, kurį taikant pirkimai įvyksta tris kartus greičiau“, – pranešime spuadai cituojamas Elijus Čivilis, ekonomikos ir inovacijų viceministras.

CPO LT elektroniniame kataloge veikia net 49 skirtingi moduliai. Šiuo metu veikiančiose dinaminėse pirkimų sistemose verslas gali siūlyti tam tikrus maisto produktus, elektrą, mobiliuosius telefonus, su COVID-19 pandemija susijusius ir kitus medicinos srities produktus, baldus, degalus, kompiuterinę ir biuro įrangą, spausdintuvus, spausdinimo įrangos eksploatacines medžiagas, rangos ir kelių horizontaliojo ženklinimo darbus.

Taip pat tiekėjai gali siūlyti statinių ekspertizės, statinių (inžinerinių statinių) projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros, statinio statybos ir statinių techninės priežiūros, projektavimo, energijos vartojimo pastatuose audito, interneto ryšio, spausdinimo įrangos nuomos ir aptarnavimo, motorinių transporto priemonių nuomos su vairavimo paslauga, judriojo telefono ryšio, pašto ir kurjerių, kilimėlių nuomos ir keitimo, kompiuterinės įrangos nuomos ir valymo paslaugas.

Be to, artimiausiu metu CPO LT ketina papildyti elektroninį katalogą draudimo, dezinfekcinių tirpalų, gamtinių dujų, rangos darbų be projektavimo ir kai kuriais maisto produktų (daržovės, mėsa, kiaušiniai) pirkimo moduliais.