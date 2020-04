Kovą visa pramonė paaugo 0,7%, apdirbamoji gamyba - 0,3%

Per kovo mėnesį visos pramonės produkcijos vertė to meto kainomis ir, palyginti su vasariu bei pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, padidėjo 0,7% iki 1,8 mlrd. Eur, per pirmąjį ketvirtį sumažėjo 1,9% iki 5,4 mlrd. Eur.