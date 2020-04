„Philip Morris“ antrąjį ketvirtį planuoja 8-12% mažėsiančias pajamas

Fabrice Coffrini (AFP / „Scanpix“) nuotr.

Cigarečių gamintoja „Philip Morris“ paskelbė geresnius nei tikėtasi pirmojo šių metų ketvirčio rezultatus. Nors kol kas koronaviruso pandemija finansiniuose rezultatuose neatsispindi, jau aišku, kad metiniams rezultatams ji tikrai turės neigiamos įtakos, o stipriausiai ji turėtų būti juntama antrąjį šių metų ketvirtį.

„Philip Morris“ savo pajamas pirmąjį ketvirtį augino 5,9% – nuo 6,75 mlrd. USD pernai iki 7,15 mlrd. USD šį sausį-kovą. Bendrovės pelnas, tenkantis vienai akcijai, buvo 1,21 USD – 8 centais daugiau nei prognozuota.

„Metus pradėjome labai stipriu pirmu ketvirčiu. Koroanviruso pandemija turėjo tik nedidelę įtaką rezultatams, nes įvairūs ribojimai, sumažinę pardavimus, mūsų pagrindinėse rinkose pradėti taikyti tik kovą“, – „Financial Times“ cituoja bendrovės pranešimą.

Tiesa, čia iškart nurodoma, kad metiniams rezultatams pandemijos įtaka tikrai bus neigiama.

„Tiek pandemijos trukmė, tiek jos įtaka pasaulio ekonomikai bei greitis, kuriuo ši atsistatys – nežinioje“, – teigiama pranešime.

Dėl to bendrovė atšaukė savo anksčiau skelbtą tikslą 2020 m. pelną tenkantį vienai akcijai padidinti iki 5,5 USD. Vis dėlto, Andre Calantzopoulosas, „Philip Morris“ generalinis direktorius, bendrovės finansinė būklė išlieka stabili ir jis įsitikęs dėl veiklos tęstinumo pandemijos sąlygomis bei jai pasibaigus.

Gamyba vyksta

Bendrovė informuoja, kad didžioji dalis jos gamyklų veikla įprastai, nors kai kurios cigarečių gamyklos yra uždarytos arba gamybos apimtys joje sumažintos dėl atskirose šalyse patvirtintų vyriausybės ribojimų.

„Šios gamyklos paprastai pagamina apie 20% visos mūsų produkcijos“, – „Financial Times“ cituoja „Philip Morris“ pranešimą.

Bendrovės sandėliuose esančių kaitinamojo tabako elementų atsargų turėtų pakakti 2 mėnesiams, kaitinimo aparatų – daugiau nei 3 mėnesiams, cigarečių – pusantro mėnesio.

„Nors kai kuriose šalyse taikomi ribojimai apsunkino produkcijos tiekimą vartotojams tam tikruose regionuose, šiuo metu nei viena rinka nesusiduria su produkcijos trūkumo galimybėmis“, – pabrėžia bendrovė, nors tam tikrose besivystančiose rinkose, dėl prasčiau išvystytos logistikos infrastruktūros, ateityje galimi laikini produkcijos tiekimo sutrikimai ar vėlavimai.

Grėsmės

Nors „Philip Morris“ teigia, kad sunku projektuoti, kaip ateityje klostysis situacija su koronavirusu, bendrovė išskiria 3 pagrindinius su pandemija susijusius iššūkius, šiuo metu darančius įtaką bendrovės veiklai.

Pirmiausia išskiriami sumažėję Duty-free pardavimai, stoję dėl apribotų kelionių. „Philip Morris“ per šį kanalą 2019 m. sugeneravo 4% savo pajamų, be to bendrovė jį išskiria kaip pasižymintį didesne pelno marža. Dėl to prognozuojama, kad čia prarastų pardavimų apyvarta kitose rinkose neatsvers.

Kitas iššūkis, su kuriuo susiduria bendrovė – naujų kaitinamojo tabako gaminio IQOS naudotojų paieškos – jau kelis metus „Philip Morris“ siekia plėtros alternatyvų cigaretėms segmente.

„Dėl karantino tiek pačios bendrovės atstovams, tiek mūsų partneriams kitose šalyse sunkiau komunikuoti tiesiogiai su klientais. Elektroniniai kanalai tai atsveria tik dalinai, dėl to prognozuojame, kad šiemet naujų vartotojų, pasirinkusių mūsų produktus, skaičius gali mažėti 50%, nors galutinė įtaka smarkiai priklausys nuo to, kiek laiko užsitęs karantinas“, – rašoma bendrovės ataskaitoje.

Kaip dar vieną su koronavirusu susijusį sunkumą bendrovė išskiria Indoneziją. Šalyje balandžio 1d. turėjo įsigalioti teisės aktai, nustatantys minimalią tabako gaminių mažmeninę kainą, tačiau dėl pandemijos įstatymo įsigaliojimas buvo nukeltas iki liepos, dėl to bendrovei šiame regione išlieka sunkiau konkuruoti su pigesniais prekių ženklais.

Prognozės – atsargios

„Philip Morris“, anksčiau teigusi, kad šių metų tikslas – 5,5 USD siekiantis pelnas vienai akcijai, dabar praneša, kad esant dabartinėms aplinkybėms prognozuoti ateities tampa nebeįmanoma.

Dėl to vietoje metinių, bendrovė pateikė savo prognozes antrajam ketvirčiui. Prognozuojama, kad būtent jame koronaviruso pandemijos įtaka bus stipriausiai jaučiama.

Dabar tabako produkcijos gamintojas prognozuoja, kad 1,21 USD akcijai šį ketvirtį siekęs bendrovės pelnas antrajame ketvirtyje turėtų būti 1-1,1 USD akcijai. Ši prognozė remiasi prielaida, kad bendrovės pajamos turėtų mažėti 8-12%, tačiau neturėtų kilti papildomų nesklandumų, susijusių su gamyba bei produkcijos tiekimu.