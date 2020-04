Aprangos ir tekstilės įmonėms daugiausia iššūkių kils gegužę

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonės asociacijos (LATIA) nariai atkreipia dėmesį, kad Vyriausybės verslui siūlomos pagalbos priemonės vėluoja ir jų nepakanka. Dalis sektoriaus įmonių jų gali nesulaukti, o kitos su didžiausiais iššūkiais susidurs jau karantinui pasibaigus.

Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonės jau dabar dirba 30% pajėgumu. Taip yra, nes 80% sektoriaus produkcijos eksportuojama. O eksportas šiuo metu iš esmės sustojęs dėl atšauktų užsakymų, sudėtingos ir pabrangusios logistikos, vėluojančių mokėjimų.

„Kovas ir balandis – išskirtiniai aprangos ir tekstilės pramonei. Regis, ne tik COVID-19 užsikrėtusiems pacientams reikės ventiliavimo, bet ir šio sektoriaus verslui. Vertiname Vyriausybės pastangas pagelbėti verslui. Bet mūsų sektoriaus verslininkai, LATIA nariai, pastebi, kad sprendimai dėl sunkumus patiriančių įmonių apyvartinių lėšų užtikrinimo, eksporto subsidijavimo priimami neskubant, o lėšos tikslinę auditoriją pasiekia pamažu arba per vėlai. Be to, didelei daliai įmonių pagalbos prireiks ir po karantino, apie tai reikia pradėti kalbėti jau dabar“, — teigia Kęstutis Daukšys, LATIA prezidentas.

Pasak jo, tiek didelės, tiek mažos sektoriaus įmonės visoje Lietuvoje akcentuoja įvairesnių pagalbos priemonių poreikį bei nerimauja dėl laikotarpio po karantino.

„Mūsų situacija, ko gero, panaši į kitų mūsų srities įmonių. Eksportas didžiąja dalimi sustojo, pajamų iš tipinės veiklos šiuo metu beveik nėra. Todėl imamės visų galimų papildomų užsakymų, persiorientavome į kaukių bei apsauginių drabužių gamybą. Sveikatos apsaugos ministerijos užsakymu gaminame vienkartinius chalatus. Vis dėlto darbų apimties palaikyti sveikai įmonės veiklai toli gražu nepakanka, ir tai tik – pradžia. Pasigendame greitų valstybės sprendimų dėl pagalbos verslui. Nesulaukiant aiškios tvarkos dėl kompensacijos už prastovas ir atsakingai numatant sunkmetį po karantino, esant neapibrėžtumui rinkose Vakarų Europoje, teko atleisti 49 darbuotojus“, – pranešime spaudai cituojamas Marius Rakickas, vienos iš Neaustinių medžiagų fabriko grupės įmonių grupės Šiaulių UAB „Interscalit“ direktorius.

Pasak verslininko, šiuo metu iš visų siūlomų paramos verslui priemonių įmonei kol kas naudingas tik prastovų kompensavimas. Jis bus reikalingas ir pasibaigus karantinui, siekiant išlaikyti likusį kolektyvą, nes pasibaigus karantinui rinkos iškart neatsities.

„Kiekvieną įmonę skirtingai paveikė karantinas dėl viruso COVID-19. Mūsų įmonė yra labai priklausoma nuo mados verslo kitose šalyse, o jis šiuo metu užsidaręs. Eksportuojame 95% produkcijos, todėl netekome apyvartinių lėšų.Vienas pagrindinių mūsų klientų iš Prancūzijos sustabdė 0,5 mln. Eur atsiskaitymą už pagamintą ir atkrautą produkciją pateikdamas force majeure dokumentą, išduotą jų kompanijai, o tai kas jau pagaminta, taipogi užstrigo mūsų sandėliuose“, – teigia Vidas Butkus, AB „Kauno Baltija“ generalinis direktorius.

Pasak bendrovės vadovo, mados industrijos užsakovai prašo pabaigti esamus užsakymus bei stabdo kitus mažiausiai dviem mėnesiams, o gal ir visam sezonui. Jie patys dar yra nežinioje.

Iki šiol įmonė nesulaukia paramos iš valstybės nei pagal vieną pagalbos teikimą. Atitikimo kriterijai persipynę tarpusavyje, jie prieštarauja vieni kitiems taip užkirsdami kelią gauti realią pagalbą.

Gegužę – nulis užsakymų

„Klientai atšaukė užsakymus aukštos klasės drabužiams. Šiuo metu esamiems užsakymams trūksta medžiagų iš Italijos. Stringa adatų tiekimas iš Vokietijos, siuvimo auto detalių, užtrauktukų. Logistikos atpigimo nematyti. Gamyba vyksta, nes dar šiam mėnesiui turime užsakymų. Bet gegužė yra visiškai tuščia. Tai kelia iššūkių, nes gruodį gavus leidimą statybai, pasistatėme naują pastatą“, – pasakoja Ramunė Žemėnienė, Alytaus UAB „Textera“ direktorė.

Įmonė tikėtųsi tiesioginės valstybės pagalbos priemonių.

„Karantino dėl COVID-19 metu įsigaliojo ilgesni terminai su tiekėjais, užsakymų bei atsarginių dalių tiekimas stringa. Džiugu, kad žaliavų esame užsipirkę į priekį, didiname likučius. Kol kas didelių sunkumų nematome“, – teigia Darius Daulenskas, Vilkaviškio UAB „Gabriel Textiles“ direktorius.

Jis atkreipia dėmesį, kad prastovos kompensuojamos tik karantino metu. Pasak jo, neaišku, kada rinka pasieks dugną, tokiais atvejais visuomet stebima pavėluota reakcija. Ir, veikiausiai, didžiausias pagalbos poreikis bus po karantino.

Vilniaus UAB „Audėjas“ dviems savaitėmsjau sustabdė veiklą, nes veiklą sustabdė ir jų klientai Vakarų Europoje. Tačiau kol kas dėl atsiskaitymų įmonė problemų neturi ir tikisi po dviejų savaičių gamybą atnaujinti. Šiuo metu bendrovei labai praverstų valstybės pagalba apyvartinėms lėšoms bei žaliavoms.