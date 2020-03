„Auga group“ pajamas augino trečdaliu, nuostolį mažino

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Žemės ūkio AB „Auga group“ pajamas pernai siekė 71,13 mln. Eur ir buvo 30% didesnės nei 2018 m. atitinkamą laikotarpį, kai jos sudarė 54,75 mln. Eur.

Kaip skelbiama per „Nasdaq“ išplatintame pranešime, 2019 m. grupės bendrasis pelnas sudarė 11,92 mln. Eur ir buvo 186% arba 6,81 mln. Eur didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, kai siekė 3,66 mln. Eur.

Per 2019 m. „Auga group“ patyrė 2,44 mln. Eur grynojo nuostolio palyginus su 5,98 mln. Eur nuostolių metais prieš tai.

„Būtina pažymėti, kad tiek šių metų rezultatams, tiek praėjusių metų atitinkamo laikotarpio rezultatams reikšmingą įtaką turėjo įvairūs vienkartiniai veiksniai bei apskaitos politikos pokyčiai. Eliminavus minėtus efektus, grupė per 2019 m. būtų patyrusi 1,2 mln. Eur grynųjų nuostolių palyginus su 7,32 mln. Eur grynaisiais nuostoliais tuo pačiu laikotarpiu pernai“, – rašoma pranešime.

Grupės 2019 m. dvylikos mėnesių EBITDA rodiklis siekė 17,19 mln. Eur, o eliminavus 16 TFAS įtaką – 11,05 mln. Eur. Palyginimui, grupės EBITDA rodiklis už 2018 m. dvylikos mėnesių laikotarpį buvo 3,55 mln. Eur.

„Šiais metais „Auga group“ rezultatai augo visuose segmentuose. Padidėję pardavimai grybininkystės segmente, išaugę pardavimai ir gamybos efektyvumas pienininkystės segmente ir nepaisant nepalankių oro sąlygų ženkliai geresni nei praėjusiais metais augalininkystės segmento rezultatai lėmė ir geresnius bendrus grupės rezultatus“, – sako Kęstutis Juščius, AUGA group, generalinis direktorius.

Augalininkystės segmentas

Augalininkystės segmento 2019 m. dvylikos mėnesių pardavimo pajamos sudarė 29,49 mln. Eur palyginus su 17,48 mln. Eur atitinkamu laikotarpiu 2018 metais, jos padidėjo 69%.

Nepaisant nepalankių oro sąlygų iš 2019 m. derliaus pirminio pripažinimo tikrąja verte grupė apsiskaitė 3,83 mln. Eur pelno palyginus su 3,49 mln. Eur nuostoliu 2018 m.

2019 m. gruodžio 31 d. grupė taip pat įsivertino ir žieminių pasėlių būklę ir prisipažino 1,45 mln. Eur pelno iš biologinio turto vertės pasikeitimo.

Augalininkystės segmento bendrasis pelnas, kuris apima žemės ūkio produkcijos pardavimo rezultatą, biologinio turto tikrosios vertės pokyčius bei žemės ūkio subsidijas, per 2019 m. dvylika mėnesių sudarė 11,32 mln. Eur, palyginus su 4,29 mln. Eur ankstesniais metais.

„Oro sąlygos 2019 m. rudenį buvo palankios rudeniniam žemės dirbimui ir sėjai 2019/2020 m. sezonui. Dėl šios priežasties, žieminių kultūrų sėja ir žemės parengimo darbai buvo baigti laiku. Šiltas žiemos sezonas lėmė gerą žieminių kultūrų pasėlių būklę. Palankios sąlygos rudenį taip pat leido atlikti reikiamus žemės darbus ir tinkamai paruošti žemę 2020 m. pavasario sėjai. Grupė yra tinkamai pasiruošusi 2019/2020 m. sezonui ir optimistiškai vertina kitų metų derliaus potencialą“, – komentuojama pranešime.

Grybininkystės segmentas

Grybininkystės segmento 2019 m. dvylikos mėnesių pajamos siekė 26,32 mln. Eur, ir buvo 2,44 mln. Eur arba apie 10% didesnės lyginant su atitinkamu laikotarpiu 2018 m., kai jos sudarė 23,88 mln. Eur.

„Grybų pardavimo pajamų augimas 2019 m. susijęs su vidutinės pardavimo kainos didėjimu. Šviežių grybų rinkai parduodamų grybų dalis išaugo perdirbtų grybų dalies sąskaita. Šviežių grybų kainos yra didesnės nei parduodamų perdirbėjams, todėl šviežių grybų dalies padidėjimas turėjo teigiamą įtaką vidutinių kainų augimui“, – aiškina bendrovė.

2019 m. bendrasis grybininkystės segmento pelnas padidėjo 0,77 mln. Eur. ir siekė 2,49 mln. Eur. 2018 m tuo pačiu laikotarpiu grybininkystės segmento bendrasis pelnas buvo 1,73 mln. Eur.

Pienininkystės segmentas

Pienininkystės segmento 2019 m. pardavimo pajamos siekė 10,14 mln. Eur ir buvo apie 13% didesnės nei 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, kai jos buvo 8,95 mln. Eur.

„Tokį pokytį lėmė 8% padidėjęs parduoto pieno kiekis, sąlygotas padidėjusio gamybos efektyvumo ir 7% padidėjusi vidutinė pieno pardavimo kaina, sąlygota ekologinės produkcijos kainomis parduoto pieno dalies padidėjimo“, – rašoma pranešime.

Parduoto pieno kiekis 2019 m. siekė 24.490 tonų palyginus su 22.630 tonų 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu. Vidutinė pieno kaina per 2019 metus siekė 385 Eur už toną palyginus su 359 Eur už toną per 2018 metus. Ekologinės produkcijos kainomis parduoto pieno dalis per 2019 metus sudarė apie 74%, o 2018 m. atitinkamu laikotarpiu ji sudarė 46%.

Padidėjęs gamybos ir pardavimų efektyvumas lėmė bendrojo pienininkystės segmento nuostolio sumažėjimą 0,49 mln. Eur. Veiklos nuostolis sudarė 1,93 mln. Eur 2019 m., palyginti su 2,42 mln. Eur nuostoliu 2018 m.

Galutiniam vartojimui skirtų produktų segmentas

Galutiniam vartojimui skirtų produktų pardavimo pajamos per 2019 m. išaugo 50% ir siekė 2,79 mln. Eur, kai palyginus 2018 m. jos sudarė 1,86 mln. Eur.

2019 metų antroje pusėje įmonių grupė pradėjo tiekti produkciją į JAV rinką.

„Toliau tęsiamos derybos su JAV ir kitų šalių prekybos tinklais, sustiprinta pozicija Švedijos rinkoje, kur teikiamos privačia etikete pagaminto sriubos ir kita konservuota produkcija“, – komentuoja bendrovė.

Pranešime rašoma, kad segmentui vis dar esant sparčios plėtros etapo stadijoje bendrasis pelnas nebuvo reikšmingas ir sudarė 50 Eur per 2019 m. Palyginti, 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu šio segmento pelnas siekė 70.000 Eur.