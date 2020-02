Besitraukiančią vidaus rinką kompensavęs eksportu, „Švyturys-Utenos alus“ augino pajamas

Rolandas Viršilas, UAB „Švyturys-Utenos alus“ generalinis direktorius. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Nors pastaraisiais metais alaus rinka dėl apribojimų ir prastesnių šiltojo sezono orų smuktelėjo žemyn, „Švyturys-Utenos alus“ (ŠUA) išlaikė pajamų augimą – 2019 m. bendrovės pardavimų pajamos augo 4,3% ir siekia 170 mln. Eur.

ŠUA iš viso pernai pardavė 141,9 mln. litrų gėrimų – 1,9% daugiau nei 2018 m. Kaip skelbiama bendrovės pranešime, tai ir lėmė išaugusias bendrovės praėjusių metų pardavimų pajamas (2018 m. jos siekė 163 mln. Eur). Nepaisant besitraukiančios šalies alaus rinkos, ŠUA alaus pardavimai 2019 m. augo 0,7%.

Lyginant su 2018 m., bendros „Carlsberg“ Baltijos šalių 2019 m. pardavimų pajamos augo 2,2% ir siekia 324 mln. Eur. Skirtingos kiekvienos iš Baltijos šalių rinkų dinamikos lėmė, kad Latvijoje pardavimo apimtys sumažėjo (-10,1%), Lietuvoje – nežymiai kilo (+1,9%), o Estijoje išliko stabilios.

Rinkos mažėjimą kompensuoja eksportu

„Pernai pasiekėme nuosaikų augimą, tačiau ateitį prognozuoti labai sunku – ji didele dalimi priklausoma ir nuo mokesčių politikos bei būsimų ekonomikos grėsmių suvaldymo. Nors kaip įmonė pirmaujame rinkoje, turime pripažinti, jog kasmet svarbesnis mums yra eksportas, kompensuojantis vidaus rinkos susitraukimą“, – teigia Rolandas Viršilas, „Švyturio-Utenos alaus“ ir „Carlsberg“ Baltijos šalyse vadovas.

Pasak jo, ŠUA eksportuojamo alaus kiekiai kasmet auga, o tarp didžiausių alaus eksporto rinkos šalių rikiuojasi Rusija, Baltarusija, Jungtinė Karalystė, Vokietija ir Kinija. Bendrai šiemet eksportą ŠUA augino 11% – iki 40 mln. litrų. Didžiausias augimas lyginant su 2018 m. fiksuotas Kinijoje (+121%). Svarbus prieaugis taip pat – Baltarusijoje (+112%) ir Jungtinėje Karalystėje (+62%).

Be to, praėjusiais metais daug dėmesio buvo telkiama ir į Afrikos valstybių eksporto rinką. ŠUA į Ganą, Tanzaniją ir kitas valstybes 2019 m. eksportavo per 1 mln. litrų lietuviško sidro.

Atranda kokybiškesnį ir nealkoholinį alų

Anot ŠUA vadovo, 2019-aisiais taip pat fiksuotas augantis aukščiausios kokybės alaus segmento populiarumas.

„Tai rodo ryškėjančią tendenciją, jog vartotojai pigesnio, ekonominės klasės alaus, kasmet perka vis mažiau ir vis dažniau renkasi vadinamąjį premium klasės alų“, – rašoma bendrovės išplatintame pranešime.

Pastarojo pardavimai 2019 m. sudarė 33,5% bendros vertės rinkos. Vidutinės kategorijos gėrimai vis dar išlaiko reikšmingą savo dalį, užimdami 37,4% vertės rinkos.

Prie besikeičiančių vartotojų įpročių R. Viršilas priskiria ir augantį nealkoholinio alaus segmentą.

„Nealkoholinis alus šiuo metu išgyvena savo revoliuciją, tai liudija žvėriška rinkos konkurencija. Nepaisant to, ŠUA nealkoholinio alaus pardavimai 2019 m. išliko stabilūs – su 2% prieaugiu. Stebime, jog daugiausia nealkoholinio alaus nuperkama vasarą, praėjusiais metais lyderio pozicijos atiteko birželio mėnesiui, kuomet šis segmentas užėmė net 7,3% viso įsigyto alaus vertės“, – komentuoja R. Viršilas.

2019 m. fiksuotas ir rekordiškas ŠUA gaiviųjų gėrimų pardavimų augimas. Palyginti su 2018 m. rezultatais, gaiviųjų gėrimų pajamos ūgtelėjo net 40%. Didžiausią įtaką tam turėjo 2019 m. Lietuvos rinkai pristatytas natūralios sudėties miežių gėrimas su sultimis „Barley Bros“.