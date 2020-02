„Grigeo“ grupės 2019 m. rezultatai: mažesnė apyvarta, didesnis pelnas 

Per dvylika 2019 m. mėnesių „Grigeo“ įmonių grupė pasiekė 140,3 mln. Eur konsoliduotą pardavimo apyvartą, tai yra 2,2 mln. Eur mažiau nei per 2018 m. dvylika mėnesių. Grupė uždirbo 15,9 mln. Eur pelno prieš apmokestinimą, arba 1,6 mln. Eur daugiau nei per tą patį 2018 m. laikotarpį.