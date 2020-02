Medienai pirkti pirmenybė žadama Lietuvos perdirbėjams

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Vyriausybė siūlo apriboti medienos išvežimą į užsienį ir daugiau jos perdirbti Lietuvoje. Ministrų kabinetas trečiadienį pritarė naujai medienos pardavimo tvarkai – pagal ją pirmenybė įsigyti valstybinės medienos bus suteikta Lietuvoje veikiančioms vietos ar užsienio įmonėms, perdirbančioms didžiąją dalį įsigytos medienos.

Kritikai tikina, kad tvarka prieštarautų Europos Sąjungos laisvo judėjimo principui, o apribojus pirkėjus iš užsienio ir smuks kainos ir Valstybinės miškų urėdijos pajamos. Pakeitimams nepritaria Konkurencijos taryba, Teisingumo ministerija, Valstybinių miškų urėdija.

Aplinkos ministras Kęstutis Mažeika sakė, kad taikant naujus kriterijus šalyje būtų galima papildomai perdirbti apie pusę milijono kubinių metrų medienos, sukuriant apie 65 mln. Eur pridėtinės vertės, taip pat sukurti apie 3.000 tiesioginių darbo vietų vien medienos sektoriuje.

„Kriterijų neatitinkančios įmonės neeliminuojamos iš rinkos, nes jie bus taikomi tik apie 40% Lietuvos rinkai pateikiamos medienos. Be to, tai prisidės prie klimato kaitos įsipareigojimų, turės didelį teigiamą poveikį CO2 absorbcijai medienos produktuose – skaičiuojama, iki 30%“, – Vyriausybės posėdyje kalbėjo K. Mažeika.

Anot jo, iš 300 aukcionuose dalyvaujančių įmonių mažiau nei 10% Lietuvoje neperdirba medienos

Konkurencijos tarybos pirmininkas Šarūnas Keserauskas tikino, kad ES valstybės narės riboja galimybę suteikti tokį pranašumą vietos perdirbėjams. Jis ragino bent konsultuotis su Europos Komisija dėl galimos valstybės pagalbos.

„Tokia idėja prieštarauja pačiai ES idėjai, konkrečiai laisvo judėjimo ir konkurencijos principams. Išlieka tokios problemos: pirma, tie, kurie neatitiks kriterijų ir negalės įsigyti prioriteto tvarka, atsidurs prastesnėje situacijoje. Jeigu sakoma, kad jų bus labai nedaug, tai labai nereikšmingas dydis, tai klausimas, kam to reikia. Vadinasi, tai reikšmingas dydis (...) ir problema išlieka“, – posėdyje kalbėjo Š. Keserauskas.

Jis tikino, kad tokio pranašumo suteikimas gali būti valstybės pagalba, todėl siūlė kreiptis į EK bent jau konsultacijų: „Rizika nesikreipiant ir nepasiekiant to teisinio aiškumo nukeliama į ateitį, o ji gali būti labai didelė.“

Aplinkos ministras K. Mažeika, paklaustas, ar projektas derintas su EK, pareiškė, jog tai teisėtas šalies žingsnis, galimybė apsaugoti savo gamintojus ir netapti medieną eksportuojančia šalimi.

„Tai ne tik medienos klausimas, čia valstybės reputacijos klausimas“, – pridūrė Konkurencijos tarybos vadovas.

Premjeras Saulius Skvernelis pasiūlė Aplinkos ministerijai dar paieškoti argumentų, kurių reikės svarstant įstatymo projektą Seime, galbūt surengti neformalų susitikimą su EK atstovais.

Jei Seimas pritartų Miškų įstatymo pataisoms, pirmenybė bus teikiama medienos perdirbėjams, per paskutinius trejus metus panaudojusiems bent 80% medienos ir Lietuvoje turintiems bent penkis darbuotojus. Be to, jie privalės neturėti pradelstų skolų, įskaitant šalies biudžetui ir „Sodrai“.

