Penki sėkmingo verslo naujamečiai pasižadėjimai

Palydėdami senuosius metus, kuriame planus ateinantiems ir matome praėjusių metų rezultatus. Prognozuojama, kad šiemet mūsų šalies bendrasis vidaus produktas (BVP) augs 3,7 proc., o vidutinis darbo užmokestis – net 8,5 proc. Tai – išties geri skaičiai.

„Lietuvos įmonių statistika aplenkia prognozes ir stumia BVP garvežį Europos Sąjungos vidurkio link. Statistika rodo, kad sėkmingi mūsų šalies verslai žino, kaip augti ir didinti efektyvumą, todėl gali to pamokyti ir kitus“, – teigia verslui augti padedančios faktoringo bendrovės „Faktoro“ direktorius Algirdas Gutauskas.

Pasak A. Gutausko, kasdienis bendravimas su sėkmingai augančių bendrovių vadovais padėjo išskirti penkis pasikartojančius principus, kurie galėtų tapti kiekvieno verslo naujamečiais pasižadėjimais.

Baikite metus be skolų

Tradicija skolas grąžinti iki didžiųjų metų švenčių sėkmingame versle veikia. Tiesa, ilgalaikiams kreditams tai netaikoma.

Kas penkta Lietuvos bendrovė, individuali įmonė ar mažoji bendrija turi skolų „Sodrai“. Galima spėti, jog panašus skaičius verslų nėra visiškai atsiskaitę su VMI, tiekėjais ar darbuotojais. Šie kreditoriai yra dažniausi pareiškėjai keliant bankroto bylas, todėl skolų įsisenėjimas gali reikšti nemalonaus finišo tiesiąją.

Bankai, matydami išaugusius įmonių įsiskolinimus, atsisako suteikti finansavimą. Tačiau prieš keletą metų startavę alternatyvūs finansuotojai žvelgia į tai ne taip formaliai, atvirkščiai – kaip į galimybę, nes dažnu atveju skolos atsiranda dėl spartaus augimo.

Įsiskolinimai susidaro dėl elementarios priežasties: siekdamos konkurencingai parduoti savo produkciją įmonės taiko mokėjimų atidėjimus, ir dėl to laikinai neturi lėšų atsiskaityti su tiekėjais ar darbuotojais. Be to, nesulaukusios atsiskaitymų įmonės net mąstyti negali apie naujus pardavimus, nes bando užkamšyti atsiradusias skyles.

nuotrauka::1 left

20 metų stebėdamas identiškas situacijas, A. Gutauskas faktoringą mato kaip tinkamiausią ir efektyvų įrankį šios problemos sprendimui.

„Faktoringas iš esmės veikia kaip geros kokybės einamųjų skolų pirkimas. Todėl faktoringu pasinaudoję verslai gauna atsiskaitymus už tiekėjus iškart, o lėšas gali panaudoti savo einamųjų įsiskolinimų likvidavimui. Štai ir metų pabaiga be jokių skolų“, – sako A. Gutauskas.

Pasak jo, sėkmingi verslininkai geriausius pasiūlymus skolų valdymui gauna iš anksto pasitarę ir įvertinę geriausias alternatyvas. Išankstinis planavimas leidžia rasti geresnius finansavimo sprendimus palankesnėmis sąlygomis.

Visada siekite gero balanso

Sėkmingų Lietuvos įmonių vadovai pabrėžia, kad tvariam augimui pirmiausia reikia susitvarkyti įmonės balansą. Esant lėšų stygiui, vienas paprasčiausių kelių tai padaryti yra faktoringas.

Faktoringas pagerina gautinų sumų apyvartumą bei leidžia sumokėti skolas kreditoriams. Geresnis mokėtinų ir gautinų sumų apyvartumas patraukliau atrodo investuotojams ir tiekėjams, kurie sprendžia, ar suteikti atidėjimą. Tai sudaro galimybes pritraukti apyvartines lėšas geresnėmis sąlygomis.

„Norėdami palaikyti tvarkingą balansą, verslai kreipiasi į mus ir pasinaudoja faktoringo paslauga, kai per vieną dieną pervedame pinigus už išrašytą sąskaitą, kurios apmokėjimo gali tekti laukti iki 90-ies dienų. Faktoringas subalansuoja pinigų srautus ir įmonė tampa finansiškai sveikesnė“, – sako „Faktoro“ vadovas.

A. Gutausko teigimu, svarbu atsiminti, kad faktoringas nėra įsipareigojimas. Pasinaudojus faktoringu, įmonės finansų ataskaitoje matyti, kad pirkėjų įsiskolinimai virto pinigais sąskaitoje.

Planuokite ir apsidrauskite

Prabėgus šventėms, iki vasario mėnesio sumažėja vartojimas ir srautų pulsavimas versle stabteli.

Nors pardavimų planavimas įprastai vyksta metų pabaigoje, užsitikrinti finansavimą planų įgyvendinimui ne vėlu ir metų pradžioje.

nuotrauka::2 right

Anot A. Gutausko, sėkmingi verslininkai išties planuoja ir ateina susitarti dėl finansavimo iš anksto, net jei jo prireiks tik vasarą. Jeigu tikimybė, kad finansavimo prireiks yra maža, sėkmingieji vis tiek tariasi, susižino galimybes, sudera kainą ir pasirašo sutartis.

Tai nieko nekainuoja, bet griuvus planams, iš anksto sudėliotas finansavimas gali tapti saugos pagalve ir paprastai išspręsti netikėtumus.

Prisiminkite, kad apyvartinės lėšos yra deguonis jūsų verslui

Kaip žmogus gali išgyventi be deguonies tik tam tikrą laiką, taip ir verslo dienos gali būti suskaičiuotos neturint pakankamai apyvartinių lėšų.

„Sėkmingiausieji Lietuvos verslai jau seniai suprato, kad užuot laukę apmokėjimų, gali nors ir kitą dieną po sąskaitos išrašymo turėti pinigus sąskaitoje. Tai padeda laiku mokėti atlyginimus bei užtikrinti visus įsipareigojimus. Kreipiantis į „Faktoro“ tereikia pateikti sąskaitą, kuri dar laukia apmokėjimo, o mūsų specialistai visas faktoringo procedūras atlieka per vieną dieną“, – sako „Faktoro“ vadovas.

Įdomu tai, kad faktoringu naudojasi ne tik naujos, augančios bendrovės, bet netgi ir kotiruojamos biržoje. Pagrindiniai motyvai išlieka faktoringo greitis, paprastumas ir finansinių rodiklių gerinimas.

Visada užtikrinkite savalaikį užsakymų įvykdymą

Punktualumas – dorybė. Jo tikimės iš savo draugų, kolegų ir verslo partnerių. Sėkmingi Lietuvos verslininkai pabrėžia, kad niekas taip nesustiprina verslo ryšių, kaip laiku įvykdytas užsakymas.

„Net ir geriausią produktą ar paslaugą nužudo vėlavimas. Verslo teigimu, pardavimų grandinė dažniausiai nutrūksta dėl laiku neapmokėtų sąskaitų tiekėjams ir dėl to atsirandančio vėlavimo pirkėjams. Patirtis rodo, kad net jeigu metų eigoje apyvartinių lėšų netrūksta, tikimybė, kad jų pritrūks metų pabaigoje, yra nemaža”, – teigia A. Gutauskas.

Anot jo, „Faktoro“ gali ne tik parūpinti nuo 1000 iki 10 mln. eurų verslo augimui reikalingų apyvartinių lėšų, bet ir padėti suformuoti Jūsų verslo finansinius pasižadėjimus naujiesiems metams.

