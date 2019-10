Eurostatas: pramonės smukimas Lietuvoje per mėnesį – vienas didžiausių ES

Lietuvoje pramonės nuosmukis per mėnesį buvo vienas didžiausių Europos Sąjungoje (ES), skelbia Eurostatas.

Per mėnesį, rugpjūtį lyginant su liepa, pramonė Lietuvoje smuko 2,4%. Labiau pramonė smuko tik Slovakijoje – 2,6% ir Kroatijoje – 3%.

Per metus, rugpjūtį lyginant su pernai rugpjūčiu, Lietuvos pramonė smuko 0,4%.

Latvijoje pramonė per metus augo 2,1%, per mėnesį – 3%. Estijoje per metus smuko 2,4%, per mėnesį augo 3,9%.

Visoje ES pramonė per metus mažėjo 2%, per mėnesį augo 0,1%.

