Neišnaudota galimybė užsiauginti darbuotoją

Lietuvos gamybininkai skundžiasi – padėtis darbo rinkoje įtempta – pirmąjį ketvirtį nedarbo lygis, svyravęs ties 6,5% padala, antrąjį metų ketvirtį jau buvo ties 6,1% riba. Tai kelia problemų tokiems sektoriams kaip drabužių, medienos ar baldų pramonė, kuriems nuolat stinga darbuotojų.

Šiemet kaip niekad daug pranešimų apie atidaromas naujas gamybos įmones. Vien šią savaitę į atidarymus kviečia Panevėžio elektronikos UAB „Harju elekter“ (buvęs UAB „Rifas“), atnaujintą ir išplėstą baldų fabriką parodys Kazlų Rūdos UAB „IKEA Industry Lietuva“. Spalį gamyklas Kauno LEZ planuoja atidaryti „Hollister“ ir „Continental“.

Tik vargu ar dažnas pirmokėlis ir abiturientas yra matęs, kaip atrodo šiandienos modernus robotizuotas fabrikas ir kokie įrenginiai jame veikia.

Japonijoje įprasta, kad į ekskursijas po fabrikus – pradedant automobilių ir baigiant muilo – pradedami vedžioti jau darželinukai. Tvirtinama, kad be to, jog matantys automatizuotas įmones mokiniai vėliau nesibaimina rinktis darbininkiškų profesijų, taip ugdoma pagarba vietoje pagamintoms prekėms ir skatinamas verslumas.

Skaičiuojama, kad Europoje reguliarias ekskursijas rengia virš 5.000 fabrikų. Lietuvoje kvietimų moksleiviams apsilankyti fabrikuose nėra daug – „Grigeo“, „Lifosa“, „Vikeda“, „Astra“, „Rūta“, dar viena kita, kurios pasibeldus atidarys duris.

Gamybininkai kartoja: po cechus vedžioti ekskursantus pavojinga, tai trukdo darbui, atima daug laiko. Be to, juos stabdo higienos reikalavimai, per mažos arba tam nepritaikytos patalpos, nenoras dirbti savaitgaliais ir t. t.

Norint nieko nedaryti, pasiteisinimų galima rasti daugybę. Tarytum įsivežti darbininkų iš užsienio būtų labai paprasta ar pigu. Lengviau dejuoti, kad darbininkiškų profesijų jaunimas nenori rinktis.

Šių metų „Verslo žinių“ pramonės sektoriaus lydere išrinkta UAB „Thermo Fisher Scientific Baltic“ su Vilniaus universitetu bene prieš aštuonerius metus įrengė mobilią laboratoriją, skirtą mokykloms pristatyti gyvybės mokslus. Mobili laboratorija, arba kitaip mobili bioklasė, reguliariai keliauja į mokyklas, mokiniai turi galimybę atlikti pažintinius gyvybės mokslų eksperimentus, užduoti klausimų, išgirsti atsakymus ir pan. Taip skatinama domėtis biotechnologijomis.

„Verslo žinių“ nuomone, lyderės pavyzdys turėtų būti užkrečiamas. Tegul tai nebus daug investicijų reikalaujanti mokslo laboratorija. Tegul bus tik paprastas kvietimas aplinkinėms mokykloms apsilankyti svečiuose.

Didelė tikimybė, kad bent keliems iš klasės, pamačius šviesius ir švarius cechus, kuriuose skaitmeninės staklės valdomos internetu, sužibės akys. Vien dėl to verta pabandyti.

REDAKCINIS STRAIPSNIS (vedamasis) - redakcijos nuostatas atspindintis, jos vardu parašytas, neretai nenurodant konkretaus autoriaus, rašinys, dažnai atsiliepiantis į kokius nors įvykius, paaiškėjusius faktus, tendencijas. Būdinga nedidelė, neretai vienoda visiems leidinio redakciniams straipsniams apimtis, glaustas minčių dėstymas, tezių pobūdžio argumentacija, naudojami publicistinės retorikos elementai. Įprasta pateikti išvadas, apibendrinimus, atspindinčius redakcijos nuostatas. / Žurnalistikos enciklopedija