„Snaigės“ apyvarta sumažėjo, EBITDA išaugo

AB „Snaigė“, neaudituotais konsoliduotais duomenimis, 2019 metų I pusmetį pasiekė 0,6 mln. Eur EBITDA, kai tuo pačiu laikotarpiu praeitais metais konsoliduota audituota EBITDA buvo minus 0,1 mln. Eur.

Bendrovės konsoliduota neaudituota 2019 m. I pusmečio apyvarta buvo 6% mažesnė nei tuo pačiu laikotarpiu praeitais metais.

„Viena iš svarbiausių pardavimo sumažėjimo priežasčių – stambaus Prancūzijos kliento finansiniai sunkumai ir su tuo susiję, tikėtina, laikini pardavimų praradimai. Prarastus pardavimus Prancūzijoje bendrovė kompensuoja pardavimais kitose rinkose. Dėl to antrojo šių metų ketvirčio bendrovės apyvarta beveik nesiskyrė nuo to pačio ketvirčio apyvartos praeitais metais“, – informuoja bendrovė per „Nasdaq“ Vilniaus biržą.

Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos, pirmo pusmečio bendrovės rezultatai parodo, kad bendrovės pelningumas ir pardavimų apimtys pamažu grįžta į įprastas vėžes.

„Pirmo pusmečio pardavimų ir EBITDA augimas džiugina, tačiau yra dar kur pasistengti, – teigia G. Čeika. – Šiais metais ir toliau skatinsime pelningus pardavimus, optimizuosime gamybą, didinsime darbo našumą. Tačiau svarbiausias bendrovės 2019 m. projektas – produktų portfelio diversifikavimas bei naujos produktų linijos paruošimas serijinei gamybai.“

Bendrovė 2019 m. I pusmetį eksportavo į 35 Europos, Azijos ir Afrikos šalis. Bendrovės eksportas sudarė 92%. Didžiausios bendrovės užsienio pardavimų rinkos I pusmetį buvo Ukraina (23%), Vokietija (15%), Prancūzija (10%), Čekija (7%) ir Norvegija (5%).