Gintaro piramidės griūtis – kelios versijos

Prieš trejus metus sutartį su neįvardijama Kinijos įmone pasirašęs Kaliningrado gintaro kombinatas, gali įvertinti rezultatą: iš 500 gintaro perdirbėjų 2014 m. Rusijoje 2018 metais liko 70, Kinijoje oficialių ir pusiau legalių perdirbimo įmonių skaičius išaugo nuo 300 iki 2.000.

Nuo 2013 metų, kai valstybės įmonė „Rostex“ perėmė Kaliningrado gintaro kombinato kontrolę, sektorius išgyveno ir patį didžiausią istorijoje žaliavos kainos augimą ir staigų kainų kritimą žemyn.

Superpelnai gintaro rinkoje pradėjo formuotis 2010 metais, kuomet į Kaliningrado sritį pradėjo važiuoti kinai su pilnomis kuprinėmis pinigų, rašo portalas „newkaliningrad.ru“

„Vienu momentu matinis 30 milimetrų diametro gintaro rutuliukas kainavo brangiau negu pusės karato skaidrus brilijantas, kas buvo absurdiška. Ir šio ažiotažo niekas nesugebėjo paaiškinti. Šitas burbulas buvo specialiai pripūstas ir buvo tik laiko klausimas, kada jis subliūkš“, – sako Viačeslavas Darvinas, vienos iš Kaliningrado juvelyrinių kompanijų vadovas.

Versijų dėl staigiai išaugusios gintaro paklausos yra keletas. Viena jų susijusi su Kinijos kultūrine ypatybe – gintaras, primenantis saulę, turi būti kiekvienuose namuose. Bet tai nepaaiškina, kodėl 10 kartų išaugo gintaro kaina.

Kita versija – gintaras demonstruoja jo savininko pragyvenimo lygį, gerovę. O kinų gerovė išaugo. Tačiau vidurinioji klasė, net ir išaugus pajamoms, vargu ar pirks apyrankę už kelis tūkstančius eurų, tai prabangos prekės.

Spėjama, kad „gintaro piramidę“ gudriai pastatė patys kinai, kad galėtų iš jos užsidirbti. Taip jau yra buvę su nefritu.

Tačiau po 2014 metų Maidano Ukrainoje, kai imta masiškai nelegaliai kasti gintarą, papildomai į rinką buvo „išmesta“ maždaug 200 tonų gintaro. Per metus Kaliningrado gintaro kombinatas išgaudavo maždaug pusantro karto daugiau. Be to, kaip sako Antonas Fedosovas, Gintaro klasterio vadovas, Ukrainoje iš viso išgauto gintaro stambios frakcijos sudaro iki 60%, Kaliningrade – tik apie 30%. Kai ukrainiečiai pasaulinei rinkai pasiūlė 100 tonų stambių frakcijų gintaro arba tiek, kiek išgaunama Kaliningrade, Gintaro kombinatas prarado monopoliją. Vien per praeitus metus gintaro kaina nukrito dvigubai ir toliau mažėja.

„Vilniuje vykusioje parodoje man parodė filmuką. Ateina žmogus Kinijoje į sandėlį pirkti gintaro. 3 – 4 aukštų stelažai, sandėlio pabaigos nematyti, o ant lentynų – kombinato dėžutės. Perki ir apdoroji garaže. Dabar Kinijoje gintaro tiek daug, kad kinas važiavo į tėvynę pirkti žaliavos“, – pasakoja verslininkas Vasilijus Simonovas.

„Le’amber“ susivienijimo vertinimu, dabar pasaulinė gintaro žaliavos prekyba sukoncentruota Kinijoje – šioje šalyje pagaminama ir 80% pramoninių gintarinių dirbinių.

Netrukus Gintaro kombinatas turės dar vieną stiprų varžovą – Lenkijos gintaro gavybos pramonę O tai reiškia, spaudimas kainai didės.