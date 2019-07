Pramonės produkcijos kainos Baltijos šalyse per metus krito tik Lietuvoje

Lietuvoje pramonės produkcijos gamintojų kainų indeksas per metus krito vienintelėje iš Baltijos valstybių.

Nacionalinių statistikos tarnybų duomenimis, praėjusį mėnesį, palyginti su pernai birželiu, Lietuvos pramonės produkcijos gamintojai kainas sumažino 0,8%, o Latvijos ir Estijos – padidino atitinkamai 2,5% ir 0,5%.

Per mėnesį (birželį, palyginti su geguže) parduota Lietuvos pramonės produkcija pigo 2,8%, tuo metu Latvijos ir Estijos – brango atitinkamai 0,4% ir 0,1%.

Be naftos produktų, kurie Lietuvoje gaminami vienintelėje iš Baltijos valstybių, Lietuvos pramonės produkcijos gamintojų kainų indeksas per mėnesį sumenko 0,3%, o per metus pakilo 0,6%.

