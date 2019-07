Vokietijos apdirbamoji pramonė trumpina darbo laiką

Nusilpęs ekonomikos augimas verčia vis daugiau Vokietijos pramonės įmonių trumpinti darbo laiką, kad išsaugotų darbo vietas. Prognozuojama, kad ši tendencija stiprės.

Ekonominių tyrimų instituto ifo tyrime, kurio rezultatus skelbia „Deutsche Welle“, nurodoma, kad per 3 artimiausius mėnesius ne visą darbo dieną dirbs 8,5% Vokietijos apdirbamosios gamybos kompanijų. Tai aukščiausias rodiklis nuo 2013 m.

2017 m. ne visą darbo dieną dirbo rekordiškai žemas skaičius gamybininkų – 0,4%. Bet nuo to laiko šis skaičius pradėjo augti ir pernai vasaros viduryje ne visą darbo dieną dirbo jau 2,6% visų pramonės bendrovių.

„Darbo rinką paveikė susilpnėjęs ekonomikos augimas”, – teigia Timas Wollmershauseris, ifo Konjunktūros prognozių skyriaus vadovas.

Kompanijų planai, anot jo, rodo, kad dirbančiųjų, kurių darbo laikas trumpės, tik daugės. Vokietijos pramonė nuo 2018 m. vidurio atsidūrė recesijoje ir darbo laiko trumpinimas – vienas iš variantų darbo vietoms išsaugoti.

Federalinės darbo agentūros duomenimis, balandį darbo laikas buvo sutrumpintas 44.000 darbuotojų, tai 3 kartus daugiau, palyginti su 2018 balandžio mėnesiu.

„Suddeutsche Zeitung“ laikraštis nurodo, kad šių metų vasarį dėl sutrumpinto darbo laiko valstybė kompensacijas mokėjo 44.500 asmenų.

Be to, ifo tyrimas atskleidė, kad apdirbamosios gamybos įmonės per artimiausius 3 mėnesius planuoja daugiau žmonių atleisti, nei priimti jų į darbą.