Auganti Šiaulių LEZ siūlo naujas galimybes investuotojams

Lietuvoje šiuo metu užsienio ir vietos investuotojai turi galimybę vystyti savo verslą 7 laisvosiose ekonominėse zonose (LEZ). Ypač aktyvi dabar yra Šiaulių LEZ, kur pastaraisiais metais vyko intensyvūs darbai, kuriant verslo ir plyno lauko investicijų poreikius atitinkančią infrastruktūrą.

„Šiuo metu yra įrengti visi reikalingi inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos su apšvietimo tinklais ir ryšių linijomis. Be to, užsienio ir Lietuvos investuotojams siūlome galimybę įsikurti viso labo per 6 mėnesius. Yra suformuotas 1,8 hektaro sklypas, su galimybe jį plėsti iki 3 hektarų, yra gautas ir statybų leidimas, todėl investuotojas įgyvendinti savo verslo planus gali per neįtikėtinai trumpą laiką. Sklype galima statyti iki 9000 kvadratinių metrų ploto pastatą, plėtrą būtų galima vykdyti trimis etapais“, – pasakoja Artūras Klangauskas, UAB „Šiaulių laisvoji ekonominė zona“ vadovas.

Dar 2005 metais savivaldybės parengtas detalusis planas su numatyta inžinerine infrastruktūra buvo suprojektuotas optimaliai ir koncentruotai į tai, kad visa reikiama infrastruktūra būtų įrengta prie suformuotų sklypų, todėl kiekvienas jų turi visą reikiamą infrastruktūrą prie sklypo ribos, kas sutaupo daug investuotojų laiko ir statybos kaštų.

Dar viena svarbi naujovė šiame LEZ – iki rudens turėtų būti baigtos kelio tarp Šiaulių LEZ ir A9 greitkelio į Panevėžį statybos. Šis kelias pagerins susisiekimą LEZ veikiančioms bendrovėms, nes svarbų greitkelį bus galima pasiekti greičiau ir paprasčiau.

Šiauliai yra itin patogioje geografinėje vietoje: sąlyginai netoli nuo Rygos ir Klaipėdos uostų, kuriuose yra krovinių terminalai, be to, patogu pasiekti Rygos, Kauno ar Vilniaus oro uostus, o šalia yra Zoknių oro uostas, kurio perspektyva ir galimybės dar nėra išnaudotos. „Mes ypač tikimės, kad LEZ veikla galėsime prisidėti prie Zoknių oro uosto kaip fenikso pakilimo“, – sako LEZ vadovas.

Be kokybiškos infrastruktūros verslas gali naudotis ir mokestinėmis lengvatomis. „Net 10 pirmų veiklos metų LEZ veikiančios įmonėms taikomas 0 proc. pelno mokestis, o kitus šešerius metus taikoma tik pusė pelno mokesčio tarifo. Visam veikimo LEZ periodui taikomas 0 proc. nekilnojamojo turto tarifas. Be to, užsienio investuotojai palankiai vertina Lietuvos darbuotojų kompetencijas ir verslui palankią politinę aplinką“, – pasakoja A.Klangauskas.

LEZ sėkmei – svarbi savivaldos parama

Išvystytos infrastruktūros pritraukti tiek vietos verslininkų, tiek užsienio investuotojų nepakanka. Šiaulių LEZ vadovas džiaugiasi efektyviu bendradarbiavimu su Šiaulių savivaldybe. Štai pirmadienį buvo pasirašyta bendradarbiavimo deklaracija tarp Šiaulių miesto savivaldybės, VšĮ „Investuok Lietuvoje“, VšĮ „Versli Lietuva“, Šiaulių universiteto, Šiaulių valstybinės kolegijos, Šiaulių pramonininkų asociacijos, Šiaulių pramonės, prekybos ir amatų rūmų ir Šiaulių LEZ. Deklaracijos tikslas – skatinti glaudesnį visų šalių bendradarbiavimą, siekiant stiprinti palankią verslo aplinką ir investicijas Šiaulių regione. Anot, A. Klangausko, malonu, kad svarbios miestui institucijos rado bendrą kalbą ir tikslą, o ne dirba pavieniui.

„Bet kuris verslininkas pasakys, kad valdžia gali padėti arba trukdyti jo įmonės, o kartu ir viso šalies verslo plėtrai. Malonu, kad Šiaulių meras, kiti savivaldybės politikai ir administracijos darbuotojai verslą vertina, ieško būdų sudaryti kuo palankesnes sąlygas jo augimui. Miestas supranta, kad stiprus verslas – jo klestėjimo pagrindas“, – sako A.Klangauskas.

Puiki pradžia – pusė darbo

Šiaulių LEZ pirmieji 2018 metais gamyklos statybos darbus pradėjo nestandartinės iškabų gamybos įmonė „Reklamos diktatorius“, šiandien jau kuriasi odontologinių produktų įmonė „Medicinos linija“ bei norvegiško kapitalo plastikinių langų gamintojai „Plus Windows“. Bendra įmonių investicija viršys 9 mln. eurų. Planuojama, kad šiose gamyklose dirbs apie 200 darbuotojų.

Nors miestas nėra didelis, tačiau jau nuo senų laikų Šiauliai yra žymūs savo pramone, todėl verslas jį vertina kaip inžinerinės pramonės centrą. Čia sėkmingai gali būti vystoma automobilių, plastiko, metalo apdirbimo ar medienos pramonė. „Šiauliai, kaip ir Kaunas ar Klaipėda, turi universitetą. Profesinis mokymas taip pat yra orientuotas į pramonę – čia yra inovatyvus požiūris į mokymo procesą, programos orientuotos į verslo poreikius, kuriamos robotizuotos klasės. Mokymosi įstaigos yra suinteresuotos dirbti su verslu“, – Šiaulių privalumus vardina A. Klangauskas.

Lyginant su kitais didžiaisiais Lietuvos miestais, Šiaulių pakilimas tik prasideda. Todėl įmonės dabar turi puikias galimybes rasti kvalifikuotus darbuotoju, o bendri verslo kaštai čia yra mažesni nei kituose miestuose. „Esame suinteresuoti bendradarbiauti ir padėti LEZ veikiančioms įmonėms kurti jų sėkmę, todėl dažnu atveju prisidedame prie investuotojų įgyvendinamų projektų nuo jų pradžios iki kol pradedama vykdyti reali veikla“, – sako A. Klangauskas.