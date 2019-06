Pramonės produkcija Baltijos šalyse mažiausiai brango Estijoje

Lietuvos pramonės produkcijos gamintojai kainas per metus padidino kiek kukliau nei Latvijos, bet gerokai daugiau nei Estijos.

Nacionalinių statistikos tarnybų duomenimis, praėjusį mėnesį, palyginti pernai geguže, Lietuvos pramonės produkcijos gamintojai kainas kilstelėjo 2,7%, Latvijos – 3,1%, Estijos – 1,1%.

Per mėnesį (gegužę, palyginti su balandžiu) parduota Lietuvos pramonės produkcija pabrango 0,9%, o Latvijos ir Estijos – atpigo atitinkamai 0,6% ir 0,4%.

Be naftos produktų, kurie Lietuvoje gaminami vienintelėje iš Baltijos valstybių, Lietuvos pramonės produkcijos gamintojų kainų indeksas per mėnesį pakilo 0,4%, o per metus – 1,7%.

