„Grigeo“ grupės grynasis pelnas šiemet mažėjo 19,7 proc. iki 2,84 mln. eurų

Įmonių grupė „Grigeo“ per pirmus tris šių metų mėnesius uždirbo 2,839 mln. Eur konsoliduoto grynojo pelno – 19,7% mažiau nei pernai sausį-kovą (3,534 mln. eurų).

Medžio plaušo plokščių, kartono bei higieninio popieriaus gamybos įmonių grupė per I ketv. šiemet gavo 37,02 mln. Eur konsoliduotų pardavimo pajamų – 2,5% daugiau nei per pirmus tris 2018 m. mėn. (36,118 mln. Eur), per „Nasdaq“ Vilniaus biržą tarpinius finansinius rezultatus pranešė „Grigeo“.

Įmonių grupės EBITDA palyginamuoju laikotarpiu mažėjo 12,9% iki 6,145 mln. Eur.

„Neigiamą grupės rodiklių pokytį lėmė žaliavos gofruotojo kartono gamybai rinkos kainų mažėjimas ir nepakankami, gamybos kiekių apriboti pardavimai“, – rašoma pranešime.

Popieriaus ir popieriaus gaminių pardavimo pajamos išaugo 10% iki 14,673 mln. Eur, medienos plaušo plokščių pardavimo pajamos – augo 3,3% iki 4,374 mln. Eur, žaliavos gofruotajam kartonui ir susijusių gaminių pardavimo pajamos mažėjo 5% iki 17,161 mln. Eur.

Įmonių grupę sudaro pagrindinė bendrovė „Grigeo“ ir jos antrinės bendrovės „Grigeo Klaipėda“, „Grigeo Baltwood“, „Grigeo Recycling“, Latvijos „Grigeo Recycling“, „Mena Pak“, „Grigeo investicijų valdymas“, „Naujieji Verkiai“, „Grigeo Packaging“ ir „Grigiškių energija“.

Pagrindinės grupės įmonės „Grigeo“ pardavimo pajamos palyginamuoju laikotarpiu mažėjo 16,4% iki 17,092 mln. eurų. Per I ketv. bendrovė uždirbo 9,27 mln. Eur grynojo pelno (pernai sausį-kovą – 784.823 Eur), o EBITDA rodiklis mažėjo 28% iki 1,949 mln. eurų.

„Bendrovės veiklos rodiklių pokyčius lėmė gofruotojo kartono gamybos verslo perkėlimas į antrinę bendrovę „Grigeo Packaging“, – nurodoma pranešime.

2019 m. kovo pabaigoje 43,5% „Grigeo“ akcijų priklausė Gintauto Pangonio valdomai „Ginvildos investicijai“, dar 13,07% – Irenai Onai Mišeikienei.

