„Utenos trikotažo“ grupės pelnas sumenko 8 kartus

Per pirmus tris 2019 m. mėnesius „Utenos trikotažo“ grupė uždirbo 58.000 Eur pelno prieš mokesčius, o pati bendrovė – 22.000 Eur. Prieš metus pelno rodikliai atitinkamai siekė 479.000 ir 350.000 Eur.

„Trumpuoju periodu „Utenos trikotažo“ pelningumui reikšmingos įtakos turi investicijos į naujų klientų pritraukimą, naujų medžiagų ir gamybos galimybių vystymą, kvalifikuotos darbo jėgos išlaikymą ir pritraukimą bei darbo aplinkos gerinimą. Per 2018 m. „Utenos trikotaže“ atlyginimus vidutiniškai padidinome 15%. Tikime, kad šie veiksmai netruks duoti grąžą netolimoje ateityje“, – pranešime spaudai komentuoja Algirdas Šabūnas, AB „Utenos trikotažas“ generalinis direktorius.

SBA valdomos tekstilės įmonių grupės „Utenos trikotažas“ pardavimo pajamos pirmąjį 2019 m. ketvirtį pasiekė 7,7 mln. Eur, arba 3,4% mažiau nei prieš metus. Įvertinus šiuo metu vykdomus antrojo ketvirčio užsakymus, augimą tikimasi fiksuoti jau pirmojo 2019 m. pusmečio rezultatuose.

„Praėjusių metų pirmasis ketvirtis pasižymėjo ypač geru užsakymų realizavimu, nuo kurio šiek tiek atitrūkome šiemet. Vis dėlto šiuo metu vykdomi antrojo ketvirčio užsakymai gerokai lenkia praėjusių metų lygį. Ypač aktyvus pagrindinis vokiškai kalbančių šalių regionas, nuosavi prekių ženklai „Utenos“ ir „About“ tęsia dviženklį augimą – tai leidžia tikėtis ne tik kompensuoti pirmojo ketvirčio atotrūkį, bet ir fiksuoti augimą jau pirmąjį šių metų pusmetį“, – teigia p. Šabūnas.

Pagrindinė grupės bendrovė „Utenos trikotažas“ per pirmus tris 2019 m. mėnesius gavo 6,7 mln. Eur pajamų, t.y., 5,2% mažiau nei per tą patį laikotarpį prieš metus. „Utenos trikotažo“ vystomi prekių ženklai – „Utenos“ ir „About“ – per pirmąjį 2019 m. ketvirtį augo 11,9% iki 0,9 mln. Eur. Eksporto pardavimo pajamos sudarė 83,2% proc. visų bendrovės pajamų. Antrinės įmonės AB „Šatrija“ gaminamų funkcinių-techninių drabužių pardavimai padidėjo 9,7%.

„Utenos trikotažo“ įmonių grupei taip pat priklauso bendrovės „Šatrija“, „Gotija“ bei „Mrija“ (Ukraina).