Stambieji greitai nebesutilps

Lietuvoje veikiančios laisvosios ekonominės zonos (LEZ) pastaruoju metu rinko gerą investicijų derlių, todėl laisvų plotų pasiūla vis mažėjo. Daugelis likusių plotų yra per maži – mūsų šalį renkasi stambios užsienio kompanijos, todėl auga didesnių plotų poreikis. Esant jų trūkumui pasigirsta siūlymas plėsti esamų LEZ ribas.

Kai kuriose didesnėse LEZ vis dažniau švenčiamos garsių tarptautinių kompanijų įkurtuvės. Ypač gausiai per keletą pastarųjų metų užderėjo investicijų Kauno LEZ – pernykštis investicijų augimas čia prilygo sprogimui: čia kuriasi tokie gigantai kaip „Hella“, „Continental“, „Hollister“, plėtrą šalia Vilniaus–Klaipėdos greitkelio pradėjo krovinių vežimo ir logistikos įmonių grupė „Hegelmann Transporte“ ir kt. Nedirvonuoja ir Klaipėdos LEZ plotai, pildosi kitos LEZ, pavyzdžiui, prieš kelias dienas Kėdainių LEZ darbą oficialiai pradėjo kanapių stiebelių perdirbimo gamykla „Natūralus pluoštas“, per metus pagaminsianti apie 8.000 t kanapių pluošto. Vakarų medienos grupė per artimiausius 5 metus į medžio drožlių plokščių ir baldų bei CLT plokščių fabrikus Akmenės LEZ užsibrėžusi investuoti maždaug 250–270 mln. Eur.

Skaičiuojama, kad bendros investicijos iki 2017 m. į šalyje veikiančias LEZ jau atsipirko: negauti mokesčiai, investicijos į infrastruktūrą ir paskatos įmonėms sudarė 132 mln. Eur, įmonių ir darbuotojų sumokėti mokesčiai siekė 356 mln. Eur. VšĮ „Investuok Lietuvoje“ (IL) atliktoje apžvalgoje „Laisvosios ekonominės zonos Lietuvoje 2019 m.“ skaičiuoja, kad 2002–2043 m. LEZ teigiamas poveikis viešiesiems finansams 6,6 karto pranoks viešąsias investicijas ir negautus mokesčius dėl taikomų lengvatų.

2017 m. Lietuvos LEZ ūkinę komercinę veiklą vykdė 52 įmonės, turinčios apie 5.000 darbuotojų. Tais metais LEZ įmonės bendrai sukūrė 172 mln. Eur pridėtinės vertės – 2,4% visos šalies apdirbamosios gamybos, o vienas LEZ darbuotojas vidutiniškai sukūrė 82.000 Eur pajamų tiesioginiams LEZ įmonių tiekėjams Lietuvoje. Palyginkime: pajamos vienam Lietuvos darbuotojui tais pačiais metais siekė 52.000 Eur.

„Taigi, galima teigti, kad 5 darbo vietos LEZ įmonėse vidutiniškai lemdavo papildomas 8 darbo vietas Lietuvos tiekėjų įmonėse“, – šiandien VŽ puslapiuose skaičiuoja IL atstovai. Įdomu ir tai, kad nors LEZ įkurtos regionuose, jose buvo didesnis vidutinis darbo užmokestis – jis 9% pranoko šį rodiklį visame šalies apdirbamosios gamybos sektoriuje, didesnis buvo ir darbuotojų našumas. Pridėjus derlingų 2018 m. statistiką, minėti rodikliai gali dar labiau suspindėti.

Mantas Katinas, IL generalinis direktorius, tarp LEZ pranašumų ateityje mini „plug & play“ sprendimą – vientisus sklypus su visomis reikalingomis komunikacijomis. Pasak jo, galimybė įsisteigti ir pradėti veiklą per rekordinį laiką būtų vienas neabejotinų pranašumų kovojant dėl užsienio investicijų. Regis, tokių ir panašių sprendimų išties prireiks artimiausioje ateityje, nes aplinkinės valstybės nesnaudžia, pavyzdžiui, Lenkija siekia sudaryti galimybę LEZ mokestiniu požiūriu nepririšti prie konkretaus geografinio taško – tai reiškia, kad bet kuris sklypas šalyje galėtų būti LEZ. Užsienio investuotojai pastaruoju metu atsižvelgia ne tik į darbo jėgos kainą – jie vertina darbo jėgos kiekį, jos kvalifikaciją, biurokratines procedūras, įsikūrimo greitį, infrastruktūrą, ekosistemą, galimybes ne tik gaminti, bet ir kurti, vystyti tiriamąją veiklą. Be to, į Lietuvą ateina vis daugiau užsienio kompanijų, kurioms reikia didesnių sklypų – kartais net 70–100 ha. O jų kaip tik ir trūksta.

VŽ nuomone, išaugus kai kuriuos investuotojams patrauklių laisvųjų ekonominių zonų „rūbus“, matyt, derėtų įsiklausyti į LEZ asociacijos vadovo Roko Krivonio pasiūlymą plėsti zonos ribas, įtraukiant reikiamo dydžio sklypus. O kadangi biurokratinės keitimo procedūros užims kažkiek laiko, tokius darbus reikėtų planuoti gerokai iš anksto. Nes investicijų medžiotojai kitose šalyse išradingumo stoka toli gražu nesiskundžia.

