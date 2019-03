Ugg stiliaus batus pradeda siūti Vitebsko kailių kombinatas

Baltarusijos „Vitebsko kailių kombinatas“ kitai žiemai pirkėjams pasiūlys Ugg stiliaus batus iš avikailio. Taip tikimasi pakeisti batų importą vietoje pagaminta avalyne.

Remiantis agentūros „Belta“ pranešimu, Vitebsko kombinate yra sukurtas atskiras skyrius ruošiniams ir avalynės siuvimui, paruošti naujo produkto modeliai. Iki Naujųjų planuojama pagaminti 10.000-15.000 batų su avikailiu porų.

Planuojama imtis ir odinės galanterijos gamybos. Per mėnesį tikimasi pagaminti apie 1.000 naujų rankinių. Be to, šiuo metu analizuojamos organizacinės ir techninės galimybės, kad kombinate būtų galima pradėti premium klasės odos gamybą batams.

Įgyvendintas projektas turėtų pakeisti Baltarusijos avalynės importą šalyje pagamintais batais. Sukurti pajėgumai turėtų patenkinti holdingo, kuriam Vitebsko kombinatas priklauso poreikį, vėliau produkciją planuojama parduoti kitiems gamintojams.

2013 m. „Vitebsko kailių fabrikas“ tapo Baltarusijos odos ir avalynės holdingo „Marko“ dalimi.

„Po gamyklos rekonstrukcijos ir modernizavimo buvo sukurta nauja Europos lygmens įmonė, atliekanti šiuolaikinį kailių ir odos išdirbimą bei siuvanti gatavus gaminius iš kailio bei avikailio“, – teigiama „belta.by“ portale.

Kombinatas per metus pajėgus apdoroti 300.000 avikailių ir 250.000 kalinių žvėrelių kailių, pasiūti 20.000 vienetų viršutinių drabužių, 25.000–30.000 kepurių, kitų smulkesnių gaminių.

2018 m. gruodį kailių kombinatas tapo Vitebsko LEZ rezidentu. Naujas projektas apima transporto infrastruktūros sukūrimą bei pagalbinį skyrių, kuriame bus gaminami avikailio ruošiniai ir siuvami avikailio batai.

Ugg batai iš avikailio yra kilę iš Australijos ir Naujosios Zelandijos ir dažniausiai buvo avimi banglentininkų. Avikailių batai tapo mados tendencija JAV 1990-ųjų pabaigoje, o dešimtmečiu vėliau mada įsitvirtino ir visame pasaulyje.

Yra kilę įvairių teisinių ginčų dėl Ugg ženklo apsaugos, įregistruota apie pora šimtų prekės ženklų su žodeliu Ugg, tačiau dažniausia šis terminas laikomas bendrine nuoroda į batų tipą.