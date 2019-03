Dėl palmių aliejaus ES grasinama prekybos karu

Indonezija ribotų ar net draustų kai kurių Europos Sąjungos prekių eksportą, jeigu ES sugriežtintų palmių aliejaus naudojimą biodegalų gamybai – atitinkamus siūlymus jau yra pateikusi Europos Komisija.

Indonezijai, stambiausiai palmių aliejaus tiekėjai pasaulyje, šis verslas yra ne tik didžiausios eksporto pajamos, bet ir galimybė kovoti su skurdu, taip pat ištekliai, leidžiantys įgyvendinti nuoseklią valstybės vystymosi programą.

„Mano šalis nagrinėja galimybę apriboti prekių importą iš ES, kad apsaugotų beveik 20 milijonų žmonių interesus“, – Luhuto Panjaitano, Indonezijos ministro ir jūros reikalų koordinatoriaus žodžius cituoja agentūra „Bloomberg“.

Indonezija yra didžiausia palmių aliejaus gamintoja pasaulyje, o palmių aliejus yra didžiausia šalies eksporto prekė. 2018 m. palmių aliejaus eksporto iš Indonezijos į ES vertė siekė maždaug 19 milijardų USD. Todėl šalies vyriausybė, deryboms su ES dėl palmių aliejaus importą ribojančios politikos, planuoja samdyti užsienio advokatų kontoras, skelbia portalas „antaranews.com“. Jeigu susitarti nepavyks, ministras leidžia suprasti, kad šalis boikotuotų, pavyzdžiui, Europoje pagamintus orlaivius. Per artimiausius du dešimtmečius šalis planuoja įsigyti maždaug 2.500 naujų lėktuvų. Be to, pasak ministro, šalis, turinti 269 mln. gyventojų, perka daugybę kitų Europoje pagamintų prekių.

„Indonezija yra stambi rinka“, – pabrėžia p. Panjaitanas.

Palmių aliejus yra tapęs „karštu tašku“, galinčiu išprovokuoti prekybos karą tarp Europos Sąjungos ir Indonezijos bei Malaizijos. Indonezija ir Malaizija kartu gamina apie 85% pasaulio palmių aliejaus.

Europos Sąjungoje biodegalų gamyboje naudojami 46% importuojamo palmių aliejaus.

Siekia išlaviruoti

Praėjusią savaitę Europos Komisija (EK) pateikė siūlymą dėl naujų kriterijų, vertinant palmių aliejaus naudojimą biodegalų gamybai. EK ieško sprendimo, kuris patenkintų ir besipriešinančius atogrąžų miškų naikinimui, ir nesukeltų prekybinių karų. Remiantis EK siūlymu, palmių aliejus būtų laikomas netinkama žaliava ES šalyse gaminamiems biodegalams. Tačiau išimtis būtų padaryta mažuose Indonezijos ir Malaizijos fermerių ūkiuose pagamintam aliejui.

Svarstymams skirti du mėnesiai. Jeigu po jų šalys prieštaravimų neišsakys, siūlymai bus patvirtinti. Ratifikavus naujus reikalavimus, Indonezija kreiptųs į Pasaulio prekybos organizaciją.

„Mes baiminamės, kad EK parengtos ribojančios priemonės atsilieps ilgalaikiams Indonezijos ir ES santykiams ir dar toliau nukels dvišalių ekonominių susitarimų pasirašymą“, – įspėja Darminas Nasutionas, Indonezijos ekonominių reikalų ministras–koordinatorius.

Šiandien Indonezija pagal šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją yra penkta pasaulyje.

Praėjusių metų vasario mėnesį žurnale „Cell Biology“ paskelbtame tyrime nurodoma, kad nuo 1999 iki 2015 m. iš dalies ir dėl prekybos palmių aliejumi plėtros buvo pražudyta 150.000 Borneo orangutanų. Toks pat likimas gresia 193 kritiškai nykstančioms gyvūnų rūšims.

Lietuvos biodegalų gamintojams ribojimas ar dradimas naudoti palmių aliejų būtų palankus – tikimasi, kad tai išplėstų iš grūdinių kultūrų gaminamų lietuviškų biodegalų eksporto rinkas.