Dėl „Pramonė 4.0“ pranašaujamas amžius verslo konsultantams

Europos konsultacijų rinkai artėjant prie maždaug 100 mlrd. USD dydžio, ekspertai pastebi, kad konsultantų poreikis sparčiausiai auga Rytų Europoje – verslas siekia sustiprinti konkurencingumą ir tinkamai pasiruošti „Pramonė 4.0“ pokyčiams.

„Ketvirtoji pramonės revoliucija yra ateities realybė, nors ir atrodo kaip tolima ir galbūt mūsų greit nepaliesianti tendencija. Tačiau daiktų internetas, didieji duomenys ir kiti pokyčiai neaplenkia Lietuvos – stebėdami, kaip greitai keičiasi rinka bei vartotojų lūkesčiai, verslo atstovai nori apie tai turėti operatyvią informaciją, kuri padėtų ne tik ruoštis pokyčiams, bet ir patiems juos inicijuoti“, – tvirtina Kęstutis Motiejūnas, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) direktorius.

„Invegos“ duomenimis, konsultacijomis jau pasinaudojo apie 700 įmonių – vien per pirmąjį šių metų pusmetį 190 smulkių ir vidutinių įmonių buvo kompensuota 240.600 Eur išlaidų, patirtų už konsultacijas iš Verslo konsultantų tinklo. Per 2017 metus verslas sulaukė 436.800 Eur kompensacijų, kurias gavo 286 įmonės.

„Suvokdamas neišvengiamus pokyčius, susijusius su mūsų gyvenimą keičiančiomis pažangiomis technologijomis, verslas ieško kokybiškos naujausios informacijos, kuri padėtų susikurti išgyvenimo receptus konkurencingoje rinkoje. Ketvirtoji pramonės revoliucija, nenuslūgstanti „žaliųjų“ investicijų bei gaminių banga verčia įmones ieškoti naujų ir efektyvių kelių į rinką“, – pranešime spaudai cituojamas p. Motiejūnas.

„Invegos“ duomenimis, šiemet paklausios yra su verslo planavimu ir valdymu susijusios konsultacijos. Per pirmąjį ketvirtį Ūkio ministerijos valdoma įstaiga priėmė 212 sprendimų dėl šių išlaidų kompensavimo. Pavyzdžiui, dėl kompensacijų eksporto konsultacijoms buvo priimti 48 teigiami sprendimai, už konsultacijas ekologijos, ekoinovacijų ir taršos prevencijų temomis buvo priimta 18 teigiamų sprendimų kompensuoti išlaidas. Be to, tampa svarbu išmanyti vadinamųjų žaliųjų pirkimų reikalavimus –iki 2020 metų Lietuvoje tokie pirkimai turėtų sudaryti 50% visų viešųjų pirkimų.

„Invega“ labai mažoms, mažoms bei vidutinėms įmonėms iš dalies kompensuoja konsultacijų išlaidas pagal Europos regioninės plėtros fondo finansuojamas priemones „Eco konsultantas LT“, „Expo konsultantas LT“ ir „Verslo konsultantas LT“.