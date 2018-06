Robotai - naujos pramonės šaukliai

Lietuvos pramonė, pastaruosius penkerius metus demonstruojanti įspūdingą gamybos augimą, netrukus gali atsidurti rizikos zonoje – pirmiausia dėl to, kad gamyboje dominuoja ne nuosavi produktai, o su žemomis maržomis teikiamos paslaugos. Specialistai perspėja: jei įmonės neinvestuos į gamybos skaitmeninimą, automatizavimą bei robotizavimą, joms eksporto rinkos gali užsiverti.

Jei žiūrėtume tik į “nuogus” statistikos skaičius, tai mūsų šalies pramonė europiniame kontekste atrodytų tikra galiūnė ir spurto karalienė – per 5 m. jos gamybos mastas išaugo tečdaliu, 62% visų jos užsakymų generuojami eksporto rinkose – tai du kartus daugiau nei vidutiniškai Europos Sąjungoje. Bendrijos rinkai tenka 80% lietuviškos kilmės eksporto.

Tokių rezultatų Lietuvos pramonės įmonėms pasiekti padėjo gerokai atsigavusi euro zona, ypač – Vokietija, kuri yra viena iš pagrindinių mūsų šalies pramonės gaminių pirkėja. Tiesą sakant, šiuo atveju terminas „gaminiai“ – nėra visiškai tikslus eksporto prekių pavadinimas. Mat, nemaža dalis įmonių gamina ne didesnę pridėtinę vertą duodančius produktus – vyrauja sutartinė gamyba, t.y., teikiamos gamybos paslaugos su žemomis maržomis. Paprasčiau tai vadinama darbo jėgos pardavimu. Tokia kryptis kai kuriose lietuviškos pramonės šakose vyrauja jau ne pirmą dešimtmetį.

Tačiau tokia kryptimi žengiančios įmonės gali patekti į rizikos zoną - dėl augančių atlyginimų jos neteks pigios darbo jėgos teikiamo konkurencinio pranašumo. Į tokią zoną rizikuoja patekti ir žemesnių technologijų sektoriai – o būtent tokia struktūra ir vyrauja Lietuvos pramonėje: net 75% jos gamybos masto, pridėtinės vertės ir apyvartos kuria žemų ir vidutiniškai žemų technologijų sektoriai, kuriuose dirba 85% Lietuvos pramonės darbuotojų. Per pastarąjį dešimtmetį tokia struktūra beveik nepakito – inovatyvių sektorių indėlis į pramonės struktūrą tebesilaiko 2007 metų lygyje.

Galima pasidžiaugti išaugusiu pramonės įmonių gamybos efektyvumu – dabar jos, turinčios mažiau darbuotojų, pagamina beveik 50% produkcijos daugiau nei prieš ekonominę krizę. Įmonės jau gerai žino taupiosios gamybos („lean“) privalumus, diegia ir kitas sistemas, tačiau dabar jau to nepakanka. Aleksandras Izgorodinas, Lietuvos inovacijų centro ekspertas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos patarėjas ekonomikai, tikina, kad žvelgiant į jau visiškai netolimą ateitį vienintelė išeitis Lietuvos pramonei – kreipti investicijas ne gamybos pajėgumams didinti, o gamybai skaitmenizuoti, automatizuoti bei robotizuoti. Tačiau šiuo keliu mūsų šalyje eina tik palyginti maža dalis įmonių – tokias inovacijas diegia standartinius produktus gaminančios didelės gamyklos, dirbančios 24 val. per parą. Jose robotai pakeičia nemažai darbuotojų ir taip sumažina sąnaudas – tad robotas atsiperka per porą metų.

Tačiau robotikos sprendimus vykdantys verslininkai pastebi, kad procesas įsibėgėja. Jo pagreitis taip spartėja, kad paklausa jau viršija pasiūlą. Tiesa, specialistai siekia išsklaidyti mitą, kuris sklando tarp daugybės įmonių – jų vadovai mano, kad skaitmeninimas yra tik naujų technologijų integravimas į gamybą – kad nusipirkusios naujas stakles ar robotą jos iškart taps konkurencingos. “Taip nebus – reikia audito, kurioje vietoje yra įmonė pagal skaitmeninę brandą, strategijos, darbuotojų ugdymo ir švietimo, kad jie nesipriešintų pokyčiams”, - pataria Audrius Jasėnas, VšĮ “Intechcentras” vadovas (VŽ, 2018 06 13).

VŽ nuomone, įmonės, judančios ketvirtosios pramonės kryptimi, jau įvertino rototizavimo sprendimų teikiamą naudą ir raško sėkmės vaisius. Optimizmo teikia ir tyrimų bendrovės „Spinter“ apklausa, rodanti, kad investuoti į naujas technologijas per artimiausius porą metų ketina 60% Lietuvos įmonių.