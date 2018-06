„Minordija“ augo iš duonos bei konditerijos segmentų

Žaliavų duonos gaminiams, konditerijai, pieno ir kitoms pramonės šakoms tiekėjos UAB „Minordija“ pajamos 2017 m. išaugo 15%, iki 19,15 mln. Eur. Pardavimų rezultatams teigiamos įtakos turėjo duonos bei konditerijos segmentai, taip pat pieno ir ledų pramonės segmento augimas.

Vienam didžiausių Norvegijos verslo koncernui „Orkla ASA“ priklausanti bendrovė, praėjusiais metais uždirbo 3,1 mln. Eur bendrojo pelno arba 11% daugiau nei 2016 m.

Audrius Mackevičius, „Minordija“ generalinis direktorius, teigia, kad išlaikyti lyderio poziciją rinkoje galima tik greitai reaguojant į vis reiklesnių maisto kokybei vartotojų poreikius.

„Daug dėmesio skiriame pridėtinės vertės kūrimui ir kokybės klausimams. Produktų koncepcijas plėtojame atsižvelgdami į sveikumo, kokybės ir socialinės atsakomybės kriterijus. Nuolat kuriame sveikesnių produktų receptus, ypatingą dėmesį skiriame produktų maistinei vertei, druskos, cukraus, skaidulų, riebalų kiekiui, plečiame produktų be „E“ pasirinkimą. Be to, klientams siūlome į asortimentą įtraukti gaminių be gliuteno, skatiname produkcijos su mažiau cukraus, druskos ir sočiųjų riebalų vartojimą“, – pabrėžia vadovas.

Daug metų Lietuvoje žaliavas įvairiems klientams – nuo mažų kepyklėlių iki prekybos tinklų bei industrinių gamintojų – tiekianti „Minordija“ plečia pardavimą į Gruziją, Uzbekistaną, Tadžikistaną, Kazachstaną, Rusiją, taip pat stiprina prekybą su Baltarusija, Vokietija.

„Minordijai“ priklauso tokie prekių ženklai kaip „TyraTyra“, „FruitLt“, „Pilnagūdis“ ir „Baker“.