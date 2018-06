Žuvies perdirbimo „Edega“: į JAV atvedė asmeninės pažintys

Žuvies perdirbimo UAB „Edega“ maždaug 6% savo produkcijos eksportuoja į JAV ir tikisi šią eksporto dalį didinti. Neatmetama, kad į amerikiečiai gali investuoti ir į gamybą.

Pastaraisiais metais UAB „Edega“ pardavimo pajamos augo milžiniškais šuoliais – apie 70% per 2016 metus ir 40%, per 2017 m. iki 4,7 mln. Eur.

Tačiau, pasak Egidijaus Tamošiūno, įmonės vadovo ir savininko, tai lėmė ne tik gamybos apimčių didėjimas, bet ir žaliavos kaina – silkė brango iki 70%. Be to, išaugo ir žuvies bei jos produktų vartojimas – šiuo metu jis svyruoja apie 20 kg vienam gyventojui per metus.

Partnerius Amerikoje, pasak verslininko, jie susirado per asmenines pažintis. Tai didmenininkai, turintys nuosavus sandėlius ir produkciją tiekiantys daugiausia emigrantų parduotuvėms.

„Kol kas JAV parduodami kiekiai mūsų netenkina. Tačiau vienas pirkėjų turi didelį potencialą plėsti pardavimo apimtį, todėl išsireikalavo išskirtinių teisių būti mūsų produkcijos atstovu. Tiesa, su „Edega“ ženklu produkcijos neparduodame – jie produktą ženklina savo ženklu“, – aiškina p. Tamošiūnas.

Jis tikisi, kad JAV kryptimi eksportas augs – įeiti į kiekvieną rinką užtrunka ne vienerius metus. Ypač į tokias, kur konkurencija didelė, o reklamai didelių pinigų nėra.

Ypatingų reikalavimų eksportui į JAV, anot „Edegos“ vadovo nebuvo, tik ženklinimas turėjo atitikti Amerikos reikalavimus, tad didelių investicijų neprireikė.

Verslininkas neslepia, kad pirkėjų užuominų apie investicijas į gamybą buvo. Vis tik, jis pabrėžia – jokių derybų ar konkrečių kalbų apie investavimą kol kas nėra.