Kova su plastiko atliekomis tęsiasi: keisis drėgnų servetėlių gamyba

Drėgnos servetėlės turės visai išnykti nuo prekystalių arba gamintojai privalės jas pradėti gaminti kitaip, be plastiko. Imtis tokių priemonių, kad būtų suvaldytos plastiko atliekos, ketina britų vyriausybė.

Didžiosios Britanijos vyriausybės sudarytas planas, kaip sumažinti plastiko atliekų kiekį, apima ir tokius vienkartinio naudojimo produktus, kaip drėgnos servėtėlės. Jos paprastai gaminamos su plastiku, kuris gamtoje suyra tik per kelis šimtus metų.

Be to, šis produktas nurodomas pagrindine priežastimi beveik 93% atvejų, kai namuose užsikemša kanalizacijos vamzdžiai.

„Tai paakino vyriausybę ir pramonę galvoti apie tai, kaip įtikinti vartotojus nemesti servetėlių į kanalizaciją. Gamybininkai turi rasti būdą, kaip pagaminti vartotojų pamėgtą produktą be plastiko, nes kitu atveju drėgnomis servetėlėmis tiesiog bus uždrausta prekiauti“, – praneša BBC.

Didžiosios Britanijos aplinkosaugos departamentas yra linkęs paraginti pramonininkus keisti servetėlių gamybos technologiją, kad jas būtų galima surinkti ir perdirbti.

Šalis užsibrėžusi iki 2024 m. atsisakyti tokių plastiko atliekų, kurios yra neperdirbamos, sunkiai surenkamos ir kurių galima išvengti.

ES neliks vienkartinių indų

Didžiosios Britanijos vyriausybė ne vienintelė imasi kovos su plastiko tarša. VŽ neseniai rašė, kad kovodama su plastiko tarša, Europos Komisija parengė teisės aktą, pagal kurį būtų draudžiama naudoti vienkartinius stalo įrankius, šiaudelius, lėkštes ir balionų lazdeles.

Teigiama, kad tai padės kovoti su plastiko tarša gamtoje, ypač vandenynuose ir paplūdimiuose. Briuselio manymu, drausti šiuos daiktus galima, nes jiems egzistuoja lengvai prieinamos alternatyvos.

Tiesa, gamintojai teigia, kad tokie draudimai turėtų būti labiau apgalvoti. Pavyzdžiui, vaikams tokiu atveju teks pirkti balionus ant virvučių, o tai yra mažiau saugu.

Jų teigimu, EK verčiau turėtų susitelkti ties visuomenės švietimu, o ne konkrečių daiktų draudimais.

Eamonnas Batesas, „Pack2Go“ grupės, vienijančios Europos maisto išsinešimui pakuočių gamintojus, sako, kad EK tiesiog ieško antraščių spaudoje, vietoje to, kad priimtų sprendimus, paremtus įrodymais. Esą nueita lengviausiu keliu apmokestinti gamintojus.

Šių metų sausį EK pateikė Plastiko strategiją, kurioje žadama susitelkti į dažniausiai išmetamus daiktus – maisto pakuotes, plastikinius butelius, vienkartinius stalo įrankius, cigarečių filtrus ir kt.

EK planuoja nustatyti taisykles, pagal kurias šių produktų gamintojai turėtų mokėti už jų surinkimą, transportavimą ir perdirbimą, taip pat mokėti mokestį už vandens telkinių valymą.

EK valstybėms narėms numatė tikslą „reikšmingai sumažinti“ vienkartinių plastikinių daiktų naudojimą per šešerius metus nuo tada, kai šios taisyklės būtų perkeltos į nacionalinę teisę. Pasiūlyme teigiama, kad valstybės gali nustatyti nacionalinius tokių daiktų naudojimo sumažinimo tikslus, taip pat nustatyti minimalią pakartotinai naudojamų maisto pakuočių dalį rinkoje arba apmokestinti vartotojus, perkančius vienkartinius plastikinius daiktus.

Briuselis taip pat ketina reikalauti iš ES valstybių surinkti bent 90% vienkartinių plastikinių butelių iki 2025-ųjų.

EK pasiūlymas turėtų būti pradėtas svarstyti iki gegužės pabaigos.