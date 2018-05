„Achema“: pajamos augo, bet rezultatai ne tokie, kokių tikėtasi

Trąšų gamybos AB „Achema“ pardavimo pajamos 2017 m. siekė 423,4 mln. Eur ir buvo 18% didesnės nei 2016 m. (359,3 mln. Eur), tačiau dėl žymiai brangusių žaliavų ir SGDT mokesčio rezultatai nebuvo tokie, kokių tikėtasi.

2017 m. azotinių trąšų gamykla pagamino 2,714 mln. tonų produkcijos. Lyginant su 2016-aisiais, pernai azotinių trąšų ir kitų chemijos produktų gamybos apimtis išaugo 20% (2016 m. – 2,254 mln. tonų).

2016 m. „Achema“ uždirbo 5,2 mln. Eur grynojo pelno – apie 2017 m. pelnas neskelbiama.

„Nors nuolat svyruojanti ir nuo gamtos klimatinių sąlygų priklausanti trąšų rinka kelia daug iššūkių ir dažnai paneigia bet kokias prognozes, dėl sutelktų pajėgų bei atliktų modernizacijų bendrovei pavyko pasiekti teigiamus rezultatus. Tradiciškai didžiausią produktų krepšelio dalį, per 60%, sudarė skystųjų trąšų (KAS) ir amonio salietros pardavimai. Likusieji gaminami produktai rinkose išlaiko savo stabilias pozicijas, taip pat matome po truputį augantį rinkos poreikį naujiems produktams,“ – teigia Ramūnas Miliauskas, „Achemos“ generalinis.

Per 2017 m. bendrovės eksporto žemėlapis išsiplėtė iki daugiau kaip 30-ies šalių. Pardavimai Baltijos šalyse sudarė apie 26% (iš jų – Lietuvoje 21%). Pagrindinėmis „Achemos“ eksporto šalimis (2017 m. per 62% produkcijos pardavimo) ir toliau išlieka Prancūzija, Didžioji Britanija, Vokietija, vidurio Europos, Skandinavijos šalys.

Nauja azotinių trąšų eksporto kryptimi praėjusiais metais tapo Ukraina, į kurią išvežta daugiau kaip 3% produkcijos.

Daugiau kaip 5% azotinių trąšų 2017 metais pasiekė Šiaurinės Amerikos žemyną: JAV ir Kanadą. Likusią „Achemoje“ pagamintų trąšų dalį įsigijo pirkėjai iš viso pasaulio. Pirkėjų sąraše ir Ispanija, Argentina, Pietų Afrika, Australija, Kosta Rika, Mozambikas, Naujoji Zelandija ir kt.

Pernai bendrovė investavo apie 14 mln. Eur į gamybos atnaujinimą. Daugiausia, beveik 5 mln. Eur investuota į naują formalino agregatą, kurio statybų pabaiga planuojama 2018 m. vasaros pabaigoje.

Kaip teigiama pranešime spaudai, tęsiama energetinės sistemos modernizacija, atliktas kogeneracinės jėgainės J-2 periodinis atnaujinimas už 3,4 mln. Eur. Taip pat toliau vykdomas iš dalies Europos Sąjungos fondų finansuojamas (projekto apimtis 3,95 mln. Eur) elektros skirstymo sistemos modernizavimas. Per metus investuota 1,8 mln. Eur. Projektą planuojama baigti 2019 m.

„Mūsų svarbiausiais prioritetais išlieka gamybos efektyvumo didinimo, produkcijos kokybės, klientų poreikių patenkinimo, saugaus gamybos proceso ir veiklos stabilumo užtikrinimas, – pabrėžia „Achemos“ generalinis direktorius. – Nuolat investuodami galime mažinti žaliavų dedamosios įtaką produkcijos savikainai ir tuo pačiu gerinti aplinkosauginius rodiklius, pavyzdžiui, nuo 2000-ųjų gamyklos tarša sumažėjo 7 kartais, ir nepaisant didesnio produkcijos kiekio, išlaikome stabilius rodiklius.“

„Achema“ išlieka didžiausia darbdave Jonavos rajone. 2017 m. vidurinis darbuotojų skaičius siekė 1.336.

Per praėjusius metus įmonė valstybės biudžetą papildė 8,1 mln. Eur. 9,5 mln. Eur sudarė mokėjimai „Sodrai“.

Bendrovė ir toliau patiria labai reikšmingas sąnaudas energetinės infrastruktūros išlaikymui. Per 2017 m. SGD terminalo išlaikymas kainavo beveik 20 mln. Eur, VIAP – 6,1 mln. Eur, iš kurių – 4,1 mln. Eur už nuosavoje elektros jėgainėje pasigamintą elektros energiją.

Praėjusiais metais taip pat žymiai išaugo ir sumos už ATL (apyvartinius taršos leidimus) – 4,7 mln. Eur (2016 m. 2,8 mln. Eur).

„Dėl itin lietingos praėjusių metų vasaros ir rudens pastebime, kad šių metų pradžioje trąšų poreikis buvo stipriai nukritęs. Tai sugriovė visas iki tol buvusias analitikų prognozes, pranašavusias apie rinkos stabilumą,“ – sako p. Miliauskas.

Šiuo metu trąšų rinkos analitikai prognozuoja, kad 2018 pasaulinėje azoto trąšų rinkoje bus šiek tiek aukštesnis kainų lygis lyginant su 2017 metais. Remiantis statistika, pasaulinė paklausa azotinėms trąšoms auga vidutiniškai 2% per metus, todėl vien paklausos augimui patenkinti būtina papildomai per metus įvesti 4 mln. t naujų azotinių trąšų gamybos pajėgumo. Planuojama, kad 2018–2021 metasi naujų pajėgumų vidurkis sieks tik apie 3 mln. t per metus.