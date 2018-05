Rusijoje bus paženklintas kiekvienas drabužis ir patalynės komplektas

Rusijos tabako, rūbų, avalynės, padangų, kvepalų, patalynės gamintojai nuo 2019 m. privalės kiekvieną tokią prekę paženklinti žymekliu su unikaliu kodu. Teigiama, kad įgyvendinus priemonę, rinkoje sumažės falsifikatų bei prekių, pagamintų pažeidžiant vartotojų teises.

Dmitrijus Medvedevas, Rusijos ministras pirmininkas, šią savaitę pasirašė įsakymą „Dėl prekių žymėjimo sistemos funkcionavimo modelio“, kurio tikslas – kova su nelegalia produkcija, kontrolės sistemos bei vieningo paženklintų prekių katalogo sukūrimas.

„Baziniai modelio principai numato kiekvienos prekės indentifikavimą, priskiriant jai unikalų kodą, ir informacinę ženklinimo sistemą, kurioje bus saugoma informacija, generuojama visų ženklinimo sistemos dalyvių prekės gyvavimo ciklo procese, taip pat vieningo Rusijos prekių katalogo sukūrimą“, – nurodoma šalies vyriausybės aiškinamajame rašte.

Kartu patvirtintas dešimties prekių, kurios nuo 2019 m. privalės būti ženklinamos, grupių sąrašas. Tai tabako gaminiai, kvepalai ir tualetinis vanduo, rūbai, avalynė, fotokameros, padangos, namų tekstilė ir kt.

Projektą koordinuojanti Rusijos pramonės ir prekybos ministerija nurodo, kad pagrindinis ženklinimo tikslas yra piliečių interesų apsauga ir ekonominio valstybės saugumo užtikrinimas, o prekių kainoje ženklinimo įvedimas neatsispindės.

„Kiekvienas pirkėjas galės tiesiog parduotuvėje patikrinti, ar produkcija legali, ir, pasinaudojęs nemokamu mobiliuoju priedu, gauti informaciją“, – teigiama ministerijos pranešime spaudai.

Prekės kodą sudarys dvi dalys – viena identifikacijai, kita – tikrinimui, paaiškina „Kommersant“. Pirmoji koduos prekės poziciją vieningame prekių kataloge bei nurodys unikalų konkrečios prekės kodą. Tikrinimo kodas bus formuojamas, naudojant rusiškas kriptografines technologijas.

Numatyta, kad vieningos nacionalinės skaitmeninio ženklinimo sistemos operatorius bus Perspektyvių technologijų plėtros centras. Kai skelbia verslo dienraštis „Vedomosti“, šis centras priklauso milijardieriaus Ališero Usmanovo, kalnakasybos ir metalurgijos „USM Holdings“ bendrasavininkio, struktūroms, valstybinei korporacijai „Rostech“ bei Aleksandrui Galickiui, investicinio fondo „Almaz Capital Partners“ vadovaujančiam partneriui.

Anot projektą koordinuojančios ministerijos, į privalomų ženklinti sąrašą buvo įtrauktos tos prekės, su kuriomis jau vyksta savanoriškas ženklinimo eksperimentas arba jis bus netrukus pradėtas.

Tabako gaminių ženklinimo eksperimentas prasidėjo 2018 m. sausį, o nuo liepos 1 d. startuoja savanoriškas avalynės ženklinimo bandymas. Tvirtinama, kad abiejų prekių grupių ženklinimo iniciatoriai buvo patys šių rinkų dalyviai.

Gaminiai iš kailio eksperimento tvarka ženklinami jau nuo 2016 metų.

„Vedomosti“ rašo, kad prekių ženklinimas gali jų kainą padidinti iki 10% – tokį vertinimą dienraščiui pateikė vienos kosmetikos ir parfumerijos gamyklos vadovas.

„Šis sprendimas gamintojams gresia logistiniais sunkumais ir prekės kainos augimu. Nors kodas kainuoja nedaug, tačiau kai prekės kaina nedidelė, kodo dalis bus reikšminga“, – Olgą Baranikovą, Vartojimo rinkos dalyvių sąjungos Rusijoje generalinę direktorę cituoja Britų nacionalinio transliuotojo BBC Rusijos naujienų tarnyba.

Portalas RBK, remdamasis „BAT Rossiya“ („British American Tobacco“ antrinė įmonė) informacija, rašė, kad bendros cigerečių gamintojų išlaidos per pirmus tabako gaminių ženklinimo metus gali siekti 11,5 mlrd. RUB (153 mln. Eur). Į šią sumą įeina sanaudos ženklinimo įrangai ir elektroninės dokumentacijos sukūrimui. Be to, gamintojai turės mokėti ir operatoriui už sistemos palaikymą.