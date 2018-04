Mobilus miestelis kyla greta Kazlų Rūdos

Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijai priklausanti UAB „Rae LT“ lauko stovyklavietes keliems šimtams žmonių gali pastatyti ir įrengti per parą net esant sudėtingoms oro sąlygoms. Viena tokių stovyklų, 750 rezervo karių pratyboms, įsikurs netoli Kazlų Rūdos.

Brigados generolo Kazio Veverskio poligone, 12.000 kv. m teritorijoje statoma 50 gyvenamųjų ir 12 darbo palapinių. Jose bus sumontuotos grindys, įvestas apšvietimas, internetas, įrengti elektros kištukų lizdai, sustatyti visi reikalingi baldai (lovos, stalai, kėdės). Mobiliajame kaimelyje bus įrengta virtuvės įranga ir atskira valgymo erdvė. Siekiant palaikyti švarią aplinką, tarp palapinių ketinama sumontuoti jungiamuosius takus.

Kaip teigia Robertas Jurgelaitis, stovyklą statančios bendrovė „Rae LT“ direktorius, stovyklavietėje svarbu sukurti kariams patogią aplinką, kad pratybų metu jiems būtų užtikrinamos tinkamos gyvenimo sąlygos.

„Stovykloje, kuri šiuo metu statoma, bus įrengti dušai su šiltu ir šaltu vandeniu, tualetai, skalbyklės, džiovyklės. Palapinėse veiks oro kondicionieriai. Mobiliame miestelyje taip pat atsiras ir prekybos erdvės, kuriose kariai galės įsigyti papildomų maisto produktų ir kitų jiems reikalingų prekių“, – pranešime spaudai cituojamas p. Jurgelaitis.

Pasak „Rae LT“ vadovo, visa stovyklavietėje sumontuota įranga gali būti panaudojama pabėgėlių apgyvendinimu, sporto renginiams arba ištikus stichinėms nelaimėms.

„Esant poreikiui, stovyklą su visais komunaliniais patogumais galima įrengti labai greitai – vos per parą. Be to, tokias stovyklavietes galima statyti net ir sudėtingomis oro sąlygomis – karinį miestelį esame rengę žiemos metu, kai lauke buvo apie minus 15 laipsnių. Tokiomis sąlygomis reikėjo įrengti visą infrastruktūrą: vandens ir elektros tiekimą, nuotekų išvežimą ir panašiai“, – patikina p. Jurgelaitis.

Prieš kariams apsigyvenant mobiliajame kaimelyje, gegužės 18 dieną stovykloje bus surengta vadinamoji „Industry day“. Renginio metu šalies gynybos ir saugumo pramonės įmonės surengs savo gaminių ir paslaugų pristatymą.