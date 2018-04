Pardavimą didina chemijos, baldų ir metalo apdirbimo pramonė

Per pirmąjį šių metų ketvirtį visa pramonės produkcija sudarė 5,3 mlrd. Eur to meto kainomis ir, palyginti su tuo pačiu 2017 m. laikotarpiu, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, padidėjo 6,4% palyginamosiomis kainomis.

Kasybos ir karjerų eksploatavimo bei apdirbamosios gamybos pardavimas per tris šių metų mėnesius, palyginti su analogišku laikotarpiu pernai, paaugo 5,9%. Apdirbamosios gamybos apimtis padidėjo 6%, o atmetus rafinuotų naftos produktų gamybą – 7,3%.

Kaip skelbia Statistikos departamentas, pramonės produkcijos pardavimo ne Lietuvos rinkoje dalis sumažėjo 0,9 procentinio punkto ir sudarė 65,2%, Lietuvos rinkoje – padidėjo 0,9 procentinio punkto ir sudarė 34,8%. Daugiau nei pusę (53,8%) ne Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos vertės sudarė ne euro zonos šalims parduotos produkcijos vertė.

Pramonės įmonių ne Lietuvos rinkoje parduotos produkcijos vertė sausio – kovo mėnesiais, palyginti su tuo pačiu 2017 m. laikotarpiu, padidėjo 8% to meto kainomis. Padidėjimą lėmė išaugęs chemikalų ir chemijos produktų (11,4 %), baldų (12%), metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius (19%) produkcijos pardavimas.

Ne Lietuvos rinkoje parduotos produkcijos, išskyrus rafinuotus naftos produktus, vertė padidėjo 10,7% to meto kainomis. Lietuvoje – 12,3% to meto kainomis, be rafinuotų naftos produktų – 11,8%.

Per kovą visa pramonės produkcija sudarė 1,8 mlrd. Eur to meto kainomis ir, palyginti su vasario mėnesiu, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, padidėjo 2%.

Augo pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba, pagrindinių metalų gamyba, kitų transporto priemonių ir įrangos gamybos produkcija ir kt.