Po nuosmukio – granulių paklausa 2017 m., Statistikos departamento duomenimis, Lietuvoje pagaminta 500.875 t granulių ir briketų iš presuotos medienos ir augalinių atliekų. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr. Rima Rutkauskaitė „Verslo žinios" Medienos ir šiaudų granulių gamybos įmonės, prieš ketverius metus dėl smukusios paklausos konservavusios linijas ir įšaldžiusios investicijas, pradeda atsigauti. Nuo 2015 m. įmonių pardavimo pajamos jau ūgtelėjo 25%. „Prasideda kitas verslo ciklas. Apie 2014–2015 m. daug kas ėmė kreditus ir pirko granulių gamybos linijas. Pasiūla viršijo paklausą ir po metų gamintojai susidūrė su finansiniais sunkumais", – aiškina Ignas Jankauskas, Kėdainių krašto kredito unijos ...



Pramonė

