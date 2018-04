„LitCapital“ leista investuoti į „Audimą“ Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr. Rima Rutkauskaitė „Verslo žinios“ Rizikos kapitalo fondui UAB „LitCapital Asset Management“ leista įsigyti 66,5% vieno stipriausių prekių ženklų turinčių sportinių ir laisvalaikio drabužių siuvimo AB „Audimas“ akcijų. Konkurencijos taryba davė leidimą vykdyti koncentraciją įmonėms „Kapitalas LT“ (per UAB „Litcapital Asset Management“ ar kitą kontroliuojamą asmenį arba naujai įsteigtą ūkio subjektą), „AIIR Kapitalas“ ir Onai Balžekienei įgyjant bendrąją bendrovės „Audimas“ kontrolę. Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis, ar itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose. Bendroji „Audimo“ kontrolė bus įgyjama įmonei „Kapitalas LT“ (per bendrovę „LitCapital Asset Management“ ar kitą kontroliuojamą asmenį arba per naujai įsteigtą ūkio subjektą) įsigyjant 66,5 % Onai Balžekienei ir įmonei „AIIR Kapitalas“ priklausančių laisvalaikio ir sporto aprangos gamintojo „Audimo“ akcijų. „Kapitalas LT“ kontroliuoja „Litcapital Asset Management“, kuri yra rizikos kapitalo fondo KŪB „Litcapital I“ tikrasis narys. Pastarasis fondas yra investavęs į įmones, kurios vykdo didmeninę prekybą optika, lazeriniais komponentais, lazeriais, lazeriniais įrenginiais ir su jais susijusiais prietaisais, dviračių ir jų detalių prekybą, kuria belaidžius M2M sprendimus apsaugos sistemoms, kuria ir parduoda siųstuvus, belaidės signalizacijos sistemas, vykdo logistikos veiklą, teikia sveikatos priežiūros, medicinos paslaugas. „AIIR Kapitalas“ yra finansinis investuotojas, valdantis vertybinius popierius, kuriam priklauso dalis „Audimo“ akcijų. Dalį jų valdo ir Ona Balžekienė. „Audimas“ įsileidžia rizikos kapitalo fondą

Drabužių mirties šmėkla skverbiasi į Lietuvą

„Audimas“ turi naują generalinę direktorę Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojus Konkurencijos įstatymo pataisoms, apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 20 mln. Eur ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 2 mln. Eur. „Šalys pasirašė konfidencialumo susitarimus, todėl sandorio nekomentuojame“, – į klausimą, kam prireikė į nuo 1992 m. veikiančią sportinės aprangos įmonę įsileisti rizikos kapitalą, Rimvydas Povilaitis, „Audimo“ akcininkas, neatsako. Pasak jo, įmonė dirba stabiliai: per 2017 m. bendrovės apyvarta smarkiai nesikeitė – gauta maždaug tiek pat pajamų, kaip 2016 m., – apie 27 mln. Eur. Pernai planuota uždirbti 2,3 mln. Eur grynojo pelno, kai 2016 m. jis sudarė 1,7 mln. Eur. „Esant stipriai konkurencijai rinkoje, „Audimas“ už kitus gamintojus yra pranašesnis technologijomis, trumpu atlikimo terminu ir kokybe. Bet norint konkuruoti būtina nuolat investuoti į inovacijas, mes tai ir darome“, – verslo aplinką, kurioje tenka dirbti, apibūdina p. Povilaitis.

Pramonė

