Žvelgti į abu lazdos galus

Verslas, gerai išmokęs praėjusio sunkmečio pamokas, augina ir kaupia „lašinius“, idant būtų deramai pasiruošęs galimam naujam ekonominiam ciklui. Kita vertus, pernelyg didelis atsargumas ir visiškas vengimas investuoti gali neigiamai atsiliepti verslo augimui ir įmonių konkurencingumui.

Pasaulio, ES ir euro zonos ekonomikos augimas džiugina ir, regis, skambinti pavojaus varpais, skelbiančiais naują ekonominį ciklą, t. y. galimą nuosmukį, niekas neketina. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija prognozuoja, kad, nors gali būti prekybos karų, pasaulio ekonomika šiemet augs 3,9% ir panašus augimo tempas išsilaikys kitąmet. Tačiau spartų ekonomikos augimą neišvengiamai kada nors keis nuosmukis.

Lietuvos įmonės rūpestingiau žvelgia į priekį ir linkusios labiau kaupti pelną – 2017 m. ketvirtąjį ketvirtį šalies įmonės buvo sukaupusios 17 mlrd. Eur nepaskirstytojo pelno. Kriziniais 2008-aisiais nepaskirstytasis pelnas sudarė 8,2 mlrd. Eur. Tačiau lengvai skirtis su uždirbtais pinigais verslininkai neskuba: įmonės vengia rizikuoti pirkdamos akcijas ar nekilnojamąjį turtą (NT), plėtrą įgyvendina nuosavais pinigais arba skolinasi per palyginti trumpą laiką atsiperkančioms investicijoms.

Ekonomistai aiškina: galimas ekonomikos lėtėjimas dar negresia, tačiau atmesti juodos dienos tikimybės negalima, o uždirbtą pelną dabar pats metas paversti saugos pagalve. Bet pernelyg užkonservuotas pelnas gali žiebti kitu galu: sustojus investicijoms į naują įrangą, technologijas, pradės buksuoti plėtra, smuks ir įmonių konkurencingumas. VŽ kalbinami bendrovių vadovai sutinka – dabar geriausias laikas rengtis galimam sunkmečiui, tačiau kartu pabrėžia, kad neinvestuojant ir neaugant joks verslas neišgyvens. Pvz., biuro baldų įmonių grupė „Narbutas“ metus pradeda 7 mln. Eur vertės gamyklos Ukmergėje plėtra – planuoja sukurti dar 108 darbo vietas: investuoja iš nuosavų lėšų. Koncernas SBA šiais metais į kontroliuojamųjų įmonių plėtrą planuoja investuoti rekordiškai daug – 84,8 mln. Eur. Tai per 65% daugiau, nei buvo investuota 2017 m. Alvydas Stulpinas, PET ruošinių ir PET taros gamintojos UAB „Putokšnis“ savininkas, po krizės išdrįso atvirai pasakyti, kad įmonė buvo patekusi į finansinę duobę, nes pasidavė azartui investuodamas į NT, tačiau dabar tokios klaidos nekartoja. Jo nuomone, šiandien verslas krizei yra geriau pasirengęs.

Ekonomistai nekvestionuoja „lašinių“ kaupimo, tačiau primena verslui: stovėti vietoje pavojinga. Dabar geras laikas investiciniams projektams įgyvendinti, nes paskolos yra gana pigios, be to, įmonės yra sukaupusios rekordinį pelną. Todėl kylant darbo užmokesčiui, stingant darbo jėgos, būtų racionalu didesnę lėšų dalį nukreipti gamybai automatizuoti, taip pat į žmogiškuosius išteklius. Šių investicijų nauda ypač pasijus per galimą krizę.

Christine Lagarde, Tarptautinio valiutos fondo vadovė, vakar pareiškė, kad euro zonos šalys turėtų įsteigti „Lietingos dienos“ fondą, kuris galėtų sušvelninti jų nuostolius galimo kito ekonominio nuosmukio atveju, praneša „Reuters“. Ji paragino nares plėtoti modernizuotą kapitalo rinkų sąjungą, patobulintą bankų sąjungą ir pereiti prie didesnės fiskalinės integracijos. Euro zonos šalys gerais laikais kasmet prisidėtų prie „Lietingos dienos“ fondo ir kauptų turtą, kurį galėtų panaudoti per nuosmukį. Pasak p. Lagarde, ekstremaliomis aplinkybėmis šalys galėtų skolintis iš fondo ir ateityje grąžinti paskolas.

VŽ nuomone, apie galimą juodą dieną metas pagalvoti ir mūsų šalies valdžiai. Biudžeto rodikliai, nors sunkiai, vis dėlto linksta teigiamo balanso pusėn, tačiau išlaidauti valstybė neturėtų – geresnio laiko pildyti šalies finansinio saugumo pagalvę gali nebūti. Ekonomika auga, tačiau neatmetama ir lėtėjimo galimybė – tad kaupti atsargas reikia jau dabar.