„BIOK laboratorija“: nauji kontraktai ir dėl dvigubai didesnio parodos stendo

Ką tik iš vienos didžiausių pasaulyje kosmetikos parodos „Cosmoprof’2018“ grįžęs kosmetikos gamintojas „BIOK laboratorija“ parsivežė realių kontaktų ir sutartis planuoja pasirašyti artimiausiomis savaitėmis.

Labiausiai klientai šiemet parodoje domėjosi inovacijomis – ypatingai daug dėmesio ir komplimentų susilaukė skaliklis (burnos skalavimo skystis) su juoda anglimi bei ekologiškos pastos: su kokosu, druska ir papaja.

Vytautas Oleškevičius, „BIOK laboratorijos“ eksporto vadovas skaičiuoja: šiemet bendrovė surinko 215 kontaktų iš viso pasaulio – tai yra dvigubai daugiau nei praėjusiais metais vykusioje parodoje. Be to, su keliais verslo partneriais aptartos verslo sąlygos ir susiderintos bendradarbiavimo sutartys, kurias pasirašyti planuojama per kelias ateinančias savaites.

Pasak jo, sėkmę parodoje lėmė dvigubai didesnis stendas bei žinojimas, kaip reikia prisistatyti, nes šioje didžiausioje kosmetikos parodoje bendrovė dalyvauja jau ketvirtus metus.

„Nepaisant to, kad dalyvavimas parodoje gali kainuoti ir daugiau nei 20.000 Eur, jis yra būtinas norint auginti eksportą“, – įsitikinęs p. Oleškevičius.

Prekiniu ženklu „Ecodenta“ domėjosi verslo klientai iš 53 skirtingų pasaulio šalių. Daugiausiai susidomėjimo sulaukta iš Europos (68%) ir iš Azijos (23%) šalių.

„Didžiausias įvertinimas yra iš pirkėjų girdėti, kad „Ecodenta“ matoma visose didžiosiose parodose ne pirmus metus. Dažniausiai didieji pirkėjai stebi naujus prekinius ženklus kurį laiką ir tik vėliau, kai mato, kad prekinis ženklas nuolatos dalyvauja tarptautinėse parodose ir yra matomas prekybos tinkluose, pradeda derybas dėl verslo vystymo“, – atkreipia dėmesį eksporto vadovas.

Anot jo, matuojamas kiekvienos parodos atsiperkamumas, pagal surinktų tikslinių kontaktų (tokių kaip distributoriai, prekybos ir vaistinių tinklų atsakingų asmenų kontaktai) skaičių, sudarytas sutartis, šių pirkėjų metinius pardavimus, pirkėjo verslo tvarumą ir kt.

Juodos spalvos skaliklio „Ecodenta ekstra“ populiarumas parodoje taip pat nebuvo atsitiktinis. Produktai su juodąja anglimi yra „ant bangos“. Pavyzdžiui, „BIOK laboratorijos“ juoda dantų pasta „Ecodenta“ yra populiariausias jų produktas didelėje Europos dalyje, ji yra numeris vienas dantų pasta didžiausiame Jungtinės Karalystės organinių parduotuvių tinkle „Holland&Barrett“.



Kitas aktualus klausimas, užduodamas parodoje, buvo susijęs su fluoru. Pastaruoju metu labai daug prieštaringų nuomonių dėl šio dantų pastos ingrediento – vieni jį vertina kaip toksišką, kiti – kaip būtiną elementą tinkamai higienai. Populiarioji juoda pasta yra be fluoro, bet gamintojas gali pasiūlyti pastos ir su fluoru.



Trečias dalykas, į kurį, pasak p. Oleškevičiaus atkreipė dėmesį lankytojai – pakuotė. Dauguma natūralių produktų distributorių įvertino aplinką tausojančias „Ecodenta Cosmos“ produktų pakuotes.



„BIOK laboratorija“ per 2017-uosius pardavimo pajamas išaugino 14% iki 8,7 mln. Eur. Šiuo metu eksporto pardavimai sudaro apie 30% visos bendrovės apyvartos.