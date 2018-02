Estijos pienininkai kartu statys aliejinę

Penki Estijos pieno kooperatyvai ir vienuolika žemės ūkio produkcijos gamintojų praneša drauge investuojantys 8 mln. Eur į aliejaus gamyklą Jarvamaa mieste.

Gamykla, kaip informuoja portalas „err.ee“ per metus pajėgs perdirbti 42.000 tonų rapso sėklų. Be to, naujos gamyklos spaudyklos leis aliejų gaminti ne tik iš rapsų, bet ir kitų Estijoje auginamų aliejinių kultūrų – linų, kanapių, sojos.

Lietuvoje viena didžiausių aliejaus gamybos įmonių yra Obeliuose įsikūrusi UAB „Rokiškio aliejinė“, kuri iš rapsų spaudžia žaliavinį aliejų, skirtą maistinio aliejaus gamybai, pašarams ar biodyzelino pramonei. Biodyzelino gamybai tenka 85-90% bendrovės parduodamo žaliavinio aliejaus. Nedidelė dalis maistinio aliejaus parduodama parduotuvėse su „Rokiškio aliejus“ prekės ženklu.

Prekės ženklas „Obelių aliejus“, kaip ir ženklas „Vilnius“ priklauso UAB „Obelių grupė“(buvusi UAB „Wojdatt“).